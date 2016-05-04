AB, vizesiz seyahat için Türkiye'ye yeni uyarılar mı yapacak?

Avrupa Komisyonu'nun bugün açıklayacağı raporla Türkiye vatandaşlarına vizesiz seyahatin önünü açarken 72 kriterin yanına uyarılar da eklediği belirtiliyor. Buna göre, raporda, Ankara’nın terör ve örgütlü suçlarla mücadele yasasını temel hakları gözeterek gözden geçirmesi istendi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Ankara’nın terör ve örgütlü suçlarla mücadele yasasını temel hakları gözeterek gözden geçirmesini isteyen raporda “Türk yetkililer, bu kriteri karşılamak için güçlü bir çaba göstermeli” deniliyor, yasanın AB ve Avrupa Konseyi ile uyumlu hale getirilmesi talep ediliyor. Raporda, özellikle teröre karşı alınan önlemlerde “ölçülü” olma vurgusunun yapıldığı belirtiliyor. Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, raporda Ankara’dan “kanun uygulayıcılar tarafından insan haklarındaki ihlalleri izlemek üzere bağımsız bir komisyon” kurması da talep ediliyor.

Çabalarını yoğunlaştır

Raporda 72 kriterden 8’inin karşılanmadığı belirtildiği de kulislerden yansıyan bilgiler arasında. Türkiye’nin birçok kriteri karşıladığı belirtilmekle birlikte kriterleri karşılamak için “çabalarını daha da yoğunlaştırması” istenen raporda “Komisyon Türk yetkililerin bu zamana kadar olumlu gelişme sağladığını bildirir ve haziran sonunda vize serbestisini elde etmek için tüm gereklilikleri karşılama çabalarını acilen hızlandırmasını teşvik eder” deniliyor.