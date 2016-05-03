Avrupa Komisyonu, "Türkiye'ye vize muafiyeti verilsin" diyecek

BBC'ye bilgi veren kaynaklar, Avrupa Komisyonu'nun Çarşamba günü yapacağı açıklamayla Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerine vizesiz seyahat hakkının tanınmasını tavsiye edeceğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında imzalanan göçmen krizi anlaşması kapsamında atılacak adım, Türkiye sahillerinden Yunan adalarına geçen göçmen sayısındaki kayda değer azalışı izliyor.

Ancak BBC'nin Avrupa editörü Katya Adler, AB'nin hâlâ Türkiye'den bazı şartları yerine getirmesini istediğini vurguluyor ve Komisyonun tavsiyesine rağmen vize muafiyetinin hem üye ülkelerin hem de Avrupa Parlamentosu'nun onayından geçmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AB Bakanı Volkan Bozkır, vize muafiyetinin verilmemesi halinde Türkiye'nin de anlaşmayı uygulamaktan vazgeçeceğini daha önce ifade etmişti.

BBC editörü Adler, "Komisyon vize muafiyeti tavsiyesinde bulunsa dahi bunu bazı rahatsız edici konuları gözardı ederek yapacak. İfade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve terör yasasının gözden geçirilmesi bazı AB üyesi ülkeler tarafından vize muafiyeti öncesi talep edilen şartlar arasında. Türkiye'nin bu şartları nasıl yerine getirebileceğini görmek oldukça zor. Ancak aynı zamanda da Avrupa zor bir dönemden geçiyor. AB hükümetleri göç krizinin bir an önce çözüme ulaştırılması için büyük bir kamuoyu baskısı altında" diyor.

AB - Türkiye anlaşması kapsamında 20 Mart tarihinden sonra Türkiye'den Yunan adalarına giden Suriyeli mülteciler dahil tüm göçmenler, Yunanistan'da iltica başvurusu yapmadıkları takdirde Türkiye'ye iade ediliyor.

Eğer iltica başvuruları reddedilirse göçmenlerin Türkiye'ye iadesi yine gündeme geliyor.

Türkiye'ye gönderilen her bir Suriyeli karşılığındaysa, AB ülkeleri Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyeli mülteciyi bir AB ülkesine yerleştiriyor.

İnsan hakları örgütleriyse anlaşmanın hukuka aykırı olduğunu savunarak, Türkiye'nin göçmenlerin geri yollanabileceği güvenli bir ülke olmadığını iddia ediyor.

Nisan ayı sonunda konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'yle varılan anlaşmanın meyvelerini vermeye başladığını ifade etmişti.

Türkiye'nin çabalarını öven Tusk, hükümetin yaklaşımı için "Mültecilere nasıl davranılması gerektiği konusundaki dünyadaki en iyi örnek" demişti.