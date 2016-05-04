Daily Telegraph: Türkler, Avrupa'da kalma sürelerini ihlal ederlerse Schengen askıya alınacak

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Türkiye'den vizesiz gelecek kişilerin Avrupa Birliği'nde (AB) kayıplara karışabileceğini yazdı.

Daily Telegraph'ın Brüksel muhabiri Matthew Holehouse'ın imzasını taşıyan haberde, Avrupa Komisyonu'nun bugün 75 milyon Türkiye vatandaşına vize serbestisi verilmesini tavsiye etmesinin beklendiği belirtiliyor.

Haberde; söz konusu planların uygulanması halinde Türkiye, Ukrayna, Kosova ve Gürcistan vatandaşlarının, Schengen bölgesindeki ülkelerde turistik veya iş gezileri için 90 güne kadar kalabilecekleri vurgulanıyor.

Daily Telegraph'ın haberinden bazı satırlar şöyle:

"Yılda 250 bin kişinin belirlenen süreyi aşarak Schengen bölgesinde kaldıkları tahmin ediliyor. AB yetkilileri, bu kişilerin listesini hazırlamanın yolu olmadığını kabul ediyor. Çünkü çoğu zaman sadece pasaporta vurulan bir damgayla Schgengen bölgesinde seyahat edilebiliyor.

"Schengen bölgesinde 26 ülke var. Ancak bu bölgeye girenler ve çıkanlarla ilgili olarak, söz konusu ülkelerin paylaştıkları bir veri tabanı yok...

"Bölgede, kendilerine verilen süreyi aşarak kalanların çoğunu da Avrupa'daki kaçak göçmenler oluşturuyor. AB, bu alanda herhangi bir kayıt tutulmamasının Schengen bölgesini teröristlere, organize suçlara ve insan kaçakçılığına açık hale getirdiği uyarısında bulunuyor."

"Komisyon 3 yıldan uzun süredir bastırıyor"

Daily Telegraph'daki haberde, Avrupa Komisyonu'nun 3 yıldan uzun süredir bu sorunun önüne geçmek için yeni bir bilgisayar sistemi oluşturulmasını istediği belirtiliyor.

AB yetkililerin bu alandaki gecikmeden birliğe üye ülkelerin hükümetlerini sorumlu tuttukları, geçen ayki soın önerinin hayata geçmesinin yıllar süreceği yorumu da eklenmiş habere.

Daily Telegraph, Almanya ve Fransa'nın, Türkiye'yle varılacak bir vize serbestisi anlaşmasına "el freni" şartı konmasını talep ettiklerini de hatırlatıyor.

Haber şu satırlarla noktalanıyor:

"Söz konusu şart hayata geçirse, çok sayıda Türkün sürelerini aşarak Schengen bölgesinde kalması halinde, anlaşma askıya alınacak."

"Ancak AB belgelerine bakılırsa, 'herhangi bir ülkenin vatandaşlarının Schengen bölgesinde süreyi aşarak kalıp kalmadıklarına dair' herhangi bir veri yok. Bu nedenle de Almanya ve Fransa'nın önerisi kabul görse de, bunun nasıl uygulanabileceği net değil."