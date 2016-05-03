Orhan Pamuk: Avrupa Türkiye'ye daha sert tavır almalı, laik Türkler için korkuyorum

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Avrupa ülkelerine, "insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye'ye karşı daha sert tavır almaları" çağrısında bulundu.

Türkiye'de düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların endişe verici olduğunu belirten Pamuk, "Kendim için değil ama ülkem için, laik arkadaşlarım için korkuyorum" dedi.

Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan "Nieuwsuur" (Haber Saati) adlı programı, son kitabı "Kafamda Bir Tuhaflık" üzerine Orhan Pamuk ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

İstanbul'da bir bozacının öyküsünü anlatan kitabın kahramanı Mevlüt, "Ben sadece bozacıyım. Politika okumuş insanların işi. Politikaya karışmam" diyor.

Basın Özgürlüğü

Pamuk ise kahramanı Mevlüt'ün aksine ülkedeki politikaya ilişkin kaygılarını ve görüşlerini paylaştı.

Ünlü yazar, Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskılara ilişkin gelişmelerin endişe verici olduğunu söyledi.

Türkiye'deki gazetecilerin korku içinde olduğunu söyleyen Pamuk'a göre, özellikle hükümeti eleştirenler işten çıkarılıyor, tehdit ediliyor ve gazeteleri kapatılıyor.

"Son yıllarda İslamcı hükümetimiz liberal yüzünü kaybediyor" diyen Nobel ödüllü yazar, hükümetin giderek otoriter ve baskıcı hale geldiğini, gazetecileri hapse attığını ve gazeteleri yasakladığını söyledi.

"Laik Türkler için korkuyorum"

Pamuk, Türkiye'nin geleceğine ilişkin endişelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Kendim için korkmuyorum, ülkem için korkuyorum. Arkadaşlarım için korkuyorum, laik, kültürlü Avrupa yanlısı Türkler için korkuyorum."

Ünlü yazar, Türkiye'deki demokrasi geleceği konusundaki kaygılarına Avrupa'nın destek çıkacağını ümit ediyor.

Pamuk, AB liderlerine bu konuda kendisine destek olmalarını ve Türkiye'deki demokrasinin onları da ilgilendirdiğini söylemeleri çağrısında bulundu.

Orhan Pamuk, Avrupalı liderlerin insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda Türkiye'yi uyarmaları gerektiğine de işaret etti.

"Mülteci krizi"

Bu nedenle Almanya Başbakanı Angele Merkel ve diğer Avrupalı liderlerin sadece mülteci sorununu değil, Türkiye'deki demokrasi ile ilgili sorunları da dile getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Pamuk, Avrupa Birliği'nin mülteci krizini ele alış biçimini de eleştirdi.

Avrupa'nın kendi etrafında duvarlar örerek, kendi değer yargılarını aşındırdığını savundu.

Yazar, Türkiye'nin bu konudaki tutumundan da övgüyle söz ederek, "Bu noktada hükümeti hiçbir konuda suçlayamam. Türkiye'nin mültecilere yaklaşımı her türlü övgüyü hak ediyor" dedi.