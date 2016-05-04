AB Komisyonu, "Türkiye'ye vize muafiyeti verilsin" dedi, şimdi ne olacak?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen ülkelerine yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Komisyon Türkiye'nin tamamlaması gereken 72 kriterden sadece beşinin eksik olduğunu duyurdu. Gelecek hafta başlaması öngörülen süreçte konu, ilk olarak Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler ve İçişleri Komisyonu’nda ele alınacak. AP’de komisyon düzeyinde yapılacak görüşmelerin ardından AP Genel Kurulu devreye girecek. Bu kurumda yapılacak oylama basit çoğunluğa dayalı olacak. AP’den olumlu karar çıkması büyük ölçüde ana siyasi grupların takınacağı tavrı bağlı olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; AP’den olumlu karar çıkarsa vize muafiyeti için AB Konseyi’ndeki süreç başlayacak. Bu kurumdaki süreçte ise oybirliği yerine nitelikli çoğunluk uygulaması kullanılacak. Başka bir deyişle Kıbrıs, Hollanda ya da Fransa gibi ülkelerin tek başlarına kararı veto etme hakları olmayacak. Olumlu karar alınması için ise oylamaya katılan ülkelerin yüzde 55’inin lehte oy kullanması ve bu ülkelerin toplam nüfusunun oylamaya katılan ülkelerin toplam nüfusunun yüzde 65’ine denk düşmesi gerekecek. Bu da olumlu ya da olumsuz kararın ülkelerin oluşturacakları bloklara bağlı olacağı anlamına geliyor. AB Konseyi’nden de onay çıkması halinde vize muafiyeti 1 Temmuz’dan itibaren devreye sokulacak.

Vize muafiyeti hangi ülkeleri kapsıyor?

Vize muafiyetiyle ilgili TC Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nde yer alan açıklamaya göre, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Vize Serbestisi Anlaşması tüm AB ülkelerini kapsamıyor. İngiltere ve İrlanda vize serbestisi anlaşmasının dışında kalan ülkeler. İngiltere ve İrlanda AB’nin özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarında farklı kurallara tabi olduklarından, AB’nin vize politikası ve geri kabul anlaşmaları bu iki ülkeyi bağlamıyor.

Türk vatandaşları, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a giderken ise vize almaya ihtiyaç duymayacak.

Bunlara ek olarak, şehir devletleri olan Monako, San Marino ve Vatikan'a da gidilebilecek. Türk vatandaşları turistlik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde 180 gün içinde en fazla 90 güne kadar kalabilecek.