Türkiye: AB'ye vizesiz seyahat için 72 kriteri tamamladığımızı düşünüyoruz; çipli pasaportlar 1 Haziran'da verilecek

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Komisyonu'nun "Türkiye'ye vizeler kaldırılsın" tavsiyesine ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı. AB Bakanı Bozkır, "Bu kararla yasal sürecin başlaması mümkün hale geldi. Önümüzdeki haziran sonuna kadar inşallah bu yasal süreç tamamlanacak. Bu kararın tecellisinde çok fedakârca çalışmalar yürütüldü. Kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Bakan Bozkır, "AB'ye vizesiz seyahat için 72 kriteri tamamladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, "Bizim vatandaşlarımız esasen AB ülkelerine, Schengen bölgesine vizesiz gitmeyi çoktan haketmişti. Bu haksızlık gideriliyor" diye konuştu. "AB ile ilişkilerimize bir pencereden bakmıyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Hedefimiz tam üyelik. Bakanlığımız, AB Bakanlığı eş güdüm içinde çaba sarf ediyoruz. AB’den de aynı samimiyeti bekliyoruz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, vizesiz seyahat için gerekli kriterlerden biri olan çipli pasaportların 1 Haziran'dan itibaren dağıtılmaya başlanacağını duyurdu.

Volkan Bozkır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Komisyonun beklenen kararı açıklandı. Bu kararın yıllar sonraki sürece geçilebilmesini temin eden en önemli bölümü Türkiye vatandaşlarına vizenin kaldırılmasını AB Komisyonu, konsey ve parlamentoya tavsiye ediyor. Böylece yasal sürecin başlaması mümkün hale geldi. Önümüzdeki haziran sonuna kadar inşallah bu yasal süreç tamamlanacak. İlk etapta parlamentoda görüşülecek ve bir komisyon kuruldu. Sivil özgürlükler, adalet ve içişleri komitesinde konuşulacak ve genel kurulda oylanacak. Parlamentodaki oylama salt çoğunlukla. Oybirliği gerektirmeyen bir karar açılacak. Schengen’le ilgili bir konu olduğu için İngiltere ve İrlanda gibi iki ülkeyi doğrudan ilgilendirmemesi açısından bazı soru işaretlerinin giderilmesi mümkün olacak.

Bu kararın tecellisinde çok fedakârca çalışmalar yürütüldü. Başta Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, mucize denebilecek bir çalışmay sonlandırdılar. Kararların alınması, kanunların yürürlüğe konması birçok ülke için imkan dahilinde değildi ama Türkiye bunu başardı. TBMM’ye teşekkür borçluyuz, sabaha kadar çalışmayla yaklaşık 15 kanun meclisten geçti. Ben bu girişle birlikte bu kararın hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken sözü Dışişleri Bakanımıza veriyorum.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Önemli bir aşamaya geldik. Vizesiz seyahat konusunda vatandaşlarımız en yakın noktadadır. 16 Aralık 2013’te geri kabul anlaşması ve vize serbestisi mutabakat zaptı Ankara’da imzalandı. Sayın Başbakanımız o sırada Dışişleri Bakanı olarak imza attı. 17/25 Aralık darbe girişimiyle çok gündemde olmadı. 2015 sonbaharından bu yana vize serbestisini öne almak için çok gayret sarf ettik. Bu yıl sonunda uygulanacak vize serbestisinin hazirana çekilmesi için tutumumuzu sergiledik ve kabul edildi. Bu süreçte Türkiye yoğun bir mesai harcamıştır kriterleri yerine getirmek için. Bakanlığımın eşgüdümünde ilgili kurumlarımızla yoğun mesai harcadık, aynı zamanda yine bakanlığımızın koordinasyonunda oluşan dört çalışma grubu diğer bakanlıkların attığı adımları izlemiştir, meclisteki ek protokoller konusunda mesai harcamıştır. Sonuçta bunlar bugün açıklanan raporda uygulanmıştır, memnuniyetle karşılanmıştır. Gelinen noktadan memnunuz. Türkiye olarak, hükümet olarak samimi şekilde üzerimizde düşeni yapmaya devam edeceğiz .Bizim vatandaşlarımız esasen AB ülkelerine, Schengen bölgesine vizesiz gitmeyi çoktan hakketmişti. Bu haksızlık gideriliyor. AB ile ilişkilerimize bir pencereden bakmıyoruz. Hedefimiz tam üyelik. Bakanlığımız, AB Bakanlığı eş güdüm içinde çaba sarf ediyoruz. AB’den de aynı samimiyeti bekliyoruz. Şunu anlamalıyız, biz birbirimize sadece kriz zamanında ihtiyaç duymuyoruz. Dün de ihtiyaç duyuyorduk, bugün dünden daha fazla, yarın daha fazla... AB de Türkiye’yle ilişkilerine stratejik bir perspektifle bakmalı. Konsey ve parlamentodan da onaylanarak esasen bir dönüm noktası oluşturabilir. Bu halkımızın AB’ye olan desteğini de artırıyor. Son 15 günde halkın desteğinde bir azalma oldu, AB de bunu farkında. Bugünkü alınan kararların sadece vatandaşlarımızın AB ülkelerine vizesiz seyahati konusunda bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz ama onun dışında da AB’yle olan ilişkilerimizde de yeni bir sayfa olduğunu düşünüyoruz. Özellikle AB bakanımıza, arkadaşlarımıza da gönül dolusu teşekkür ederim. Mesai harcayan Dışişleri Bakan Yardımcısı, genel müdürlere, huzurunuzda teşekkür ediyorum. Pasaport konusundaki çalışmaları tamamlamak üzereyiz. En kısa zamanda teknik bir çalışma, bir sıkıntı yok. Yeni biyometrik pasaportları vatandaşlarımıza vereceğiz.

Soru&cevap

Geçici süreç nasıl aşılacak haziranda?

Bozkır:

Parlamentoda alınacak karar için her kademesiyle görüşemelerimizi sürdüreceğiz. Karara etkili olabilecek Avrupa parlamenterleriyle çeşitli görüşmeler yapacağız. Bu kararın anlamı ve önemi, parlamentodan geçmesi için birlikte atılabilecek adımlar, ortak görüşe varılması için çaba sarf edeceğiz. Onu takip eden günler zarfında Brüksel’de, Sayın Dışişleri Bakanımızla ‘quartet’ denen toplantıya birlikte katılacağız. Hem dış politikada bölgemizde mevcut konuları, hem bu süreçte vardığımız noktayı, iki taraf arasında belki aynı konu üzerindeki bazı ortak varılması gereken noktaları tartışacağız. Önümüzdeki hafta bu şekilde değerlendirilecek. Sayın Dışişleri bakanımız, bendeniz ve başbakan yardımcımızla geçiş sürecinde parlamento düzeyinde atılması gereken adımlar var mıdır, bunları da değerlendireceğiz .Haziran sonuna kadarki süreçte hem parlamanterlerimiz, hem Dışişleri Bakanımız ve bendeniz bu sürecin olumlu yönde ilerlemesi için gayret sarf edeceğiz.

Çavuşoğlu:

1 Haziran’da parmak izi çipleri eklenecek ve eski pasaportlar yeni pasaportlarla değiştirilecek.

Stok var mı?

Talebin karşılanmasında bir sıkıntı yok. Hazırlıklar devam ediyordu. Yeni parmak izlerinin yükleneceği çipli pasaportlar konusunda hazırlıklıyız.

Bozkır:

5 kriterin tamamlanmadığı söyleniyor, hangileri tamamlanmadı? Komisyonun önerisi oldu mu, herhangi bir süre verildi mi?

72 beklenti bir matematik denklemi değil. 72 rakamı yan yana toplayıp bir araya getirecek bir husus yok. Bir kanun çıkararak 9 beklenti karşılandı, bazen 9 kanun çıkararak bir beklenti karşılandı. Önemli olan bu beklentilerin siyasi olarak karşılanmasıdır.

2004’te Türkiye müzakerelere başlarken Kopenhag Kriterleri’ni yeterince tamamladı dendi ve başladık. Tamamını karşıladığımızı değerlendiriyoruz. Komisyon da teyit eder bir rapor yayımladı. Bazı hususlarla ilgili olarak karşılıklı görüşeceğiz. İlave bilgiler vermemiz gereken konular var, bazılarını Türkiye’de değerlendireceğiz. 72 kriteri karşıladığımız değerlendirildiği içindir ki komisyon kararını önermiş durumdadır.

Çavuşoğlu:

Elbette bunun bütçesi var. Diplomatik pasaportlar dahil, ücret karşılığı veriliyor. Hükümetimiz aksi yönde düzenleme yapmadığı sürece pasaportlara ödenecek ücret bellidir. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için de indirimli yapmıştık.

Bozkır:

Harç bedeli ödenmeyecek. Pasaportunu kaybeden vatandaşımız, sadece cüzdan bedelini ödeyecek.

İsrail, Türkiye’ye ofis mi kuracak?

NATO’nun güney ortakları var. İsrail var, Katar var, Ürdün var. Bu ortakların NATO nezdinde ofis açma konusu gündeme geldi. Genel Sekreter’le değiştirdik. Tüm ülkelere eşit muamele yapacaksa, biz buna sıcak bakabiliriz dedik. Güney ortakların hepsine.