Davutoğlu'ndan düşen Rus uçağı açıklaması: Ülkemizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız

Rusya'ya ait Su24 tipi savaş uçağının sınır ihlali gerekçesiyle Türk jetleri tarafından düşürülmesini değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ve çevresinde barışı ikame etmek, ülkemizin demokrasisini, huzurunu, güvenliğini teminat altına almak için ne gerekiyorsa yapacağımızdan dünya haberdar olmalı" dedi.

Başbakan Davutoğlu, "Hava ve kara sınırlarımızı kim ihlal ederse ona karşı her türlü tedbiri almak hem uluslararası hakkımızdır hem de ulusal görevimizdir" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü vesilesiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ve çevresinde barışı ikame etmek, bütün bu ateş çemberinin içinde ülkemizin demokrasisini, huzurunu, güvenliğini teminat altına almak için ne gerekiyorsa yapacağımızdan bütün dünyanın haberdar ve emin olması lazım" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, "Sınırlarımızın güvenliği, ülkemizin bu ateş çemberi içinde bekası, vatandaşlarımızın hayatı ve izzeti söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapacağımızı ve her türlü tedbiri alacağımızı da cümle alemin bilmesini isteriz. Bugün Türk hava sahasını ihlal eden uçaklara dönük olarak silahlı kuvvetlerimizin anında gösterdiği tepkiyi de bu çerçevede ele almak lazım. Biz hiçbir şekilde herhangi bir ülkenin toprağında gözü olan bir yaklaşımı benimsemiyoruz. Ama herkesin de bilmesi lazım ki defaatle uyarılara rağmen, geçen pazar günü Çankaya'da yaptığımız güvenlik zirvesinde bir kez daha teyit etmemize rağmen hava ve kara sınırlarımızı kim ihlal ederse ona karşı her türlü tedbiri almak hem uluslararası hakkımızdır hem de ulusal görevimizdir" şeklinde konuştu

Davutoğlu, "Bizler, terörle mücadeleyi en etkin şekilde yürütürken şunun da bilincindeyiz; terörle mücadelenin olmazsa olmaz şartı, genç nesillerin barış içinde yetişmesidir, genç nesillerin birbirini sevmesidir. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bütün gençlerimizin ortak bir milletin, ortak bir kaderin mensupları olduğunu hissetmeleridir. Bunu sağlayacak olan, orada terörle onurla mücadele eden askerlerimiz değil sadece, bunu sağlayacak olan öğretmenlerimiz...Eğer terörle yürüttüğümüz güvenlik mücadelesi öğretmenlerimizin irfan mücadelesiyle taçlanmazsa kesinlikle başarıya ulaşamaz" dedi.