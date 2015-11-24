Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, düşürülen Rus uçağının iz haritasını paylaştı "İhlal var" dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında sınır ihlali iddiası nedeniyle düşürülen Türk uçağının iz haritasını Twitter'dan paylaştı. Kalın, "Düşürülen uçağın radar iz haritası, uyarılara rağmen hava sahamızın ihlal edildiğini açıkça gösteriyor" dedi.
Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde, Türkiye sınırı yakınında Su 24 tipi Rus savaş uçağı, Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde vurularak düşürüldü.
Genelkurmay Türk F-16'lılarının düşürdüğü Su 24 tipi savaş uçağının radar iz haritasını açıkladı.
Görüntüde mavi çizgi Türkiye sınırını gösteriyor. Kırmızı çizgiler ise, Rus savaş uçağının izlediği rotayı gösteriyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında sınır ihlali iddiası nedeniyle düşürülen Türk uçağının iz haritasını Twitter'dan paylaştı. Kalın, "Düşürülen uçağın radar iz haritası, uyarılara rağmen hava sahamızın ihlal edildiğini açıkça gösteriyor" dedi.