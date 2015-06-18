Davutoğlu: 'Abdullah Gül ile 12 yıl' kitabını ciddiye almıyorum

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl danışmanlığını yapan Ahmet Sever’in yazdığı “Abdullah Gül’le 12 yıl” kitabı ciddiye almadığını söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever'in kitabını nasıl buldunuz? Sizinle ilgili bölümler de var, bunlar gerçeği yansıtıyor mu?" sorusu üzerine, kitabı ciddiye almadığını söyledi.

Üç unsur

Sabah’ta yer alan habere göre, iyi bir hatırat kitabında üç unsurun olması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun bir anekdotlar yekunu olması değil, sürecin anlatılması... Bir olayı verip o olaydan hüküm çıkarmak değil, süreç içinde iniş çıkışların, çok olaylar yaşanır, bunların iyi anlatılması. İki, sahici olması. Yani selektif olmaması, 12, 15 yıl içerisinde yaşanmış binlerce olayın içinden bazılarını seçip, o da tek taraflı anlatım, test edilmesi mümkün olmayan bir anlatım. Karşı taraf yalanladığı anda çökecek olan bir anlatım. Yani bu devlet kayıtlarında geçen şeyler değil. Dolayısıyla muhatapta sahici olduğu intibasının uyanması lazım. Olayın içinde yer alan kişilerin genel kişilik özellikleriyle onun bağdaşması, aykırı düşmemesi lazım. Üçüncüsü de bu hatıratın gerçekten hatırat olduğu konusunda herkesi inandırması lazım. Yayınlanma zamanlaması, muhtevası, takdimi ile.

‘Ciddiye almıyorum’

Bu üç unsur olmadı mı ben o hatıratı ciddiye almam. Bu hatıratta bu üç unsur da yok. Süreç değil, bir anlatım olarak anekdotlar ve tek taraflı, bir kısmı da gerçeği yansıtmayan anekdotlar, selektif, insanların ruh halinin bütünüyle tek yönde seyretmesi mümkün değil. Zamanlaması itibarıyla da zaten üzerinde konuşulması gereken bir boyutu yok."