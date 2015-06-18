T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: 'Abdullah Gül ile 12 yıl' kitabını ciddiye almıyorum

Davutoğlu, 'Zamanlaması itibarıyla da zaten üzerinde konuşulması gereken bir boyutu yok'

18 Haziran 2015 13:47

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl danışmanlığını yapan Ahmet Sever’in yazdığı “Abdullah Gül’le 12 yıl” kitabı ciddiye almadığını söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever'in kitabını nasıl buldunuz? Sizinle ilgili bölümler de var, bunlar gerçeği yansıtıyor mu?" sorusu üzerine, kitabı ciddiye almadığını söyledi.

 

Üç unsur

 

Sabah’ta yer alan habere göre, iyi bir hatırat kitabında üç unsurun olması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun bir anekdotlar yekunu olması değil, sürecin anlatılması... Bir olayı verip o olaydan hüküm çıkarmak değil, süreç içinde iniş çıkışların, çok olaylar yaşanır, bunların iyi anlatılması. İki, sahici olması. Yani selektif olmaması, 12, 15 yıl içerisinde yaşanmış binlerce olayın içinden bazılarını seçip, o da tek taraflı anlatım, test edilmesi mümkün olmayan bir anlatım. Karşı taraf yalanladığı anda çökecek olan bir anlatım. Yani bu devlet kayıtlarında geçen şeyler değil. Dolayısıyla muhatapta sahici olduğu intibasının uyanması lazım. Olayın içinde yer alan kişilerin genel kişilik özellikleriyle onun bağdaşması, aykırı düşmemesi lazım. Üçüncüsü de bu hatıratın gerçekten hatırat olduğu konusunda herkesi inandırması lazım. Yayınlanma zamanlaması, muhtevası, takdimi ile.

 

‘Ciddiye almıyorum’

 

Bu üç unsur olmadı mı ben o hatıratı ciddiye almam. Bu hatıratta bu üç unsur da yok. Süreç değil, bir anlatım olarak anekdotlar ve tek taraflı, bir kısmı da gerçeği yansıtmayan anekdotlar, selektif, insanların ruh halinin bütünüyle tek yönde seyretmesi mümkün değil. Zamanlaması itibarıyla da zaten üzerinde konuşulması gereken bir boyutu yok."

ETİKETLER

ahmet davutoğluabdullah gülabdullah gül ile 12 yılkitapciddiye almıyorumhaber

İlgili Haberler

Ertuğrul Özkök: Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı yazı yazmak için talimat almadım

Özkök, Erdoğan'ın isteğiyle Gül'e karşı yazı yazdığı iddiasına yanıt verdi

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak 'Abdullah Gül ile 12 yıl' kitabına ne yorum yaptı?

'Abdullah Gül ile 12 Yıl kitabının yazarı Ahmet Sever'in geçmişine bakmak lazım'

Ahmet Sever, 'Gül kitabı el bombası gibi' diyen Şamil Tayyar'la canlı yayında tartıştı

'Ne yaşandıysa onu yazdım'

Abdullah Gül: Kitabı benim yazdırdığım algısı oluşturulmak isteniyor

Gül, "kitabın farklı mecralara çekildiğini üzüntüyle gördüğünü" söyledi

Kanal 24 Yayın Yönetmeni yazdı; Erdoğan, 'Abdullah Gül' kitabı hakkında ne düşünüyor?

'Peki zaman ayarlı bu kitap neden yayınlandı?'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24