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Ahmet Sever, 'Gül kitabı el bombası gibi' diyen Şamil Tayyar'la canlı yayında tartıştı

'Ne yaşandıysa onu yazdım'

17 Haziran 2015 11:23

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan ve bu dönemi yazan Ahmet Sever'in "Abdullah Gül ile 12 Yıl" isimli kitabı siyaset gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Sever, "Abdullah Gül kitabı partimize atılmış el bombası gibi" sözleri ile tartışma yaratan AKP'li Şamil Tayyar'ın da konuk olduğu Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak cevap verdi. 

Beyaz TV’de yayınlanan "Son Söz" programına telefonla bağlanan Ahmet Sever, Tayyar'la kitap hakkında tartıştı. Sever, "Etik gereği kitabı Gül'e gösterdim. Kendisi sıcak bakmadı ama yazma da demedi" dedi.

Sever, şu ifadeleri kullandı;

 

‘Ne yaşandıysa onu yazdım‘

 

Ne yaşandıysa kitabımda onu yazdım. Onun üzerine bir şeyler söyleyip, konuyu uzatmak istemiyorum. Bu kitap benim kitabım: Gül'ün yönlendirmesi ve dayatması söz konusu değildir. Özgür hür irademle yazdım. Etik gereği kendisine gösterdim. Kendisi sıcak bakmadı ama yazma da demedi.

 

‘Kitapta rolü yoktur‘

 

Gül, bir sansür zihniyetiyle bana yaklaşmadı ve sadece o kadar. Bu kitapla ilgili hiç bir rolü yoktur. Seçimden önce hazırdı ama Gül dedi ki ' Seçimden sonrasına kalsın ' dedi. Seçim öncesi çıksaydı, seçime etki etmeye yönelik olarak anlaşılacaktı. Paralel yapıyla benim hiç bir ilişkim olmamıştır.

 

‘Hangi danışmansa açıklasın’

 

Savcı Zekeriya Öz'le ilgili iddialara da yanıt veren Sever "Zekeriya Öz, hangi danışmansa açıklasın" dedi.

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