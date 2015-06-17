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Abdullah Gül: Kitabı benim yazdırdığım algısı oluşturulmak isteniyor

Gül, "kitabın farklı mecralara çekildiğini üzüntüyle gördüğünü" söyledi

17 Haziran 2015 15:49

12 yıl boyunca kendisine danışmanlık yapan Ahmet Sever’in çıkardığı “Abdullah Gül’le 12 yıl” adlı kitapla ilgili konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Kitabı benim yazdırdığıma dair algı oluşturulmak isteniyor” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, danışmanlığını yapan Ahmet Sever’in “Abdullah Gül ile 12 yıl” isimli kitabıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ntv’de yer alan habere göre, Abdullah Gül, "kitabın farklı mecralara çekildiğini üzüntüyle gördüğünü" söyledi.

Kitabı kendisinin yazdırdığına dair algı oluşturulmak istendiğini dile getiren Abdullah Gül, “Kitabın yazılmasına sıcak bakmadığımı Ahmet Sever’e söyledim” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, kitaba yönelik herhangi bir yönlendirme ve müdahalesinin olmadığını dile getirdi.

Gül, "İnancımda dünya görüşümde sansüre yer yok. İfade özgürlüğü gereği kitabın yazılmaması telkinim olmaz" diye konuştu.

 

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