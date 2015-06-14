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Zekeriya Öz'den Abdullah Gül'e cevap: Ruşen Çakır soruşturmanın hiçbir yerinde yoktu

Gül'ün bir danışmanı bana, 'Cumhurbaşkanımız görevden alınmanıza üzüldü' dedi

14 Haziran 2015 19:20

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başdanışmanı Ahmet Sever'in “Abdullah Gül ile 12 Yıl” kitabında yer alan Ruşen Çakır'ın Ergenekon soruşturması sırasında gözaltına alınacağı ve Gül'ün müdahale ederek engellediği yönündeki iddialara Zekeriya Öz'den cevap geldi. Grihat'tan Arzu Yıldız'a  konuşan Öz, Ruşen Çakır'ın soruşturmanın hiçbir yerinde yer almadığını söyledi.

Zekeriya Öz, "benim soruşturmayı yürüttüğüm dönemde dosyada Ruşen Çakır'ın adı hiç bir şekilde yer almadı. Ruşen Çakır, soruşturmanın hiçbir evresinde yoktu. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

 

Gül'ün bir danışmanı bana, 'Cumhurbaşkınımız görevden alınmanıza üzüldü' dedi

 

Öte yandan, Öz, "O dönemde görevden alındığım zaman  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bana bir danışmanı geldi ve Çamlıca'da yemek yedik. Bana "Cumhurbaşkanımız sizin görevden alınmanıza çok üzüldü. Görevden alınmanıza bir müdahalesi olmamıştır" dedi ve selamlarını iletti. Görüşmede yüksek yargı kökenli iki devlet büyüğü de vardı.Görüşme talebi de onlardan gelmişti" dedi.

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