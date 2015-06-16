Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak 'Abdullah Gül ile 12 yıl' kitabına ne yorum yaptı?

AKP'den İstanbul Milletvekili olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, "Önümüzdeki dönem hayırlı ve güzel gelişmelere gebe. AK Parti bu ülkenin teminatı olmaya devam edecektir" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in "Abdullah Gül ile 12 Yıl" kitabını okuyup okumadığı sorulan Albayrak, "Ne okuduk ne baktık. Çok da ehemmiyeti olduğunu düşünmüyorum. Ahmet Sever diye bahsettiğiniz şahsın kim olduğuna biraz bakmak lazım, geçmişine bakmak lazım. Çalıştığı grup, medya grubu, geçmiş ilişkileri bence biraz yol gösterir. Bence kıymeti harbiyesi olmayan kitap" dedi.

Albayrak, kayıt yaptırmaya neden ailesinden kimseyle gelmediğinin sorulması üzerine de AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıdan Meclis'e geldiğini ve yeniden parti genel merkezine döneceğini kaydetti.