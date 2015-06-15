"Erdoğan, Gül'ün danışmanına İlker Başbuğ'u işaret edip, 'Söyle, Erivan'a gitmesini o da istemiyor' dedi"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever, “Abdullah Gül ile 12 yıl” adlı kitabında, Türkiye ile Ermenistan arasındaki “futbol diplomasisi” sürecine ilişkin bir anekdota da yer verdi. Kitabın ilgili bölümüne CNN Türk’te Mirgün Cabas’ın sunduğu ‘Her Şey’de değinen Sever, Gül’ün 2008'de gerçekleştirdiği Erivan ziyaretiyle ilgili olarak “Bir resepsiyonda, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Sayın Gül’ün başdanışmanlarından birine dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u işaret ederek ‘Ermenistan’a gitmeni o da istemiyor’ dedi. Ama o yalnız kalmasına rağmen gitti. Bu süreç protokollere giden yolu açtı” dedi.

Ahmet Sever’in CNN Türk’teki konuşmasının bir kısmı şöyle:

Kürt, Ermeni ve Kıbrıs meselesinin en önemli meseleler olduğunu düşünüyordu. Bu sorunların giderek kangrenleştiğini düşünüyordu, çözümüyle önünün açılacağını düşünüyordu. Futbol diplomasisi çerçevesinde gitmesinin açılımların yolunu açacağını düşünüyordu. Caydırmak için epey görüş belirtenler oldu. Dışişleri Bakanlığı gitmesini istemiyordu. Güvenlik ve Azerbaycan’la ilişkilere zararı olabileceği konusunda kaygılıydılar. “Ben gideceğim” dedi.

Bir resepsiyonda, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Sayın Gül’ün başdanışmanlarından birine dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u işaret ederek ‘Ermenistan’a gitmeni o da istemiyor’ dedi. Ama o yalnız kalmasına rağmen gitti. Bu süreç protokollere giden yolu açtı.

Hasan Cemal ve Can Dündar’a çok üzüldü

Gazetecilerin, gazetecilik yaptığı için işsiz kalmasına çok üzüldü. Hasan Cemal ve Can Dündar’da çok üzüldü. Kendi açısından onarmak için çabası oldu. “Direneceksin kardeşim” dedi. O mesaj da iki tarafa giden bir mesajdı. Bir cumhurbaşkanı dönüp bunu söylüyorsa, ötekilere de söylüyor.

Gül fırsat kolluyor diyenler oldu. Bunu programın başında da konuşmuştuk. Son derece yanlış ve gerçekle örtüşmeyen bir şey. Kitabı bana o yazdırsa ve şu zaman çıkaralım gibi bir şey olsa bir izahı, altyapısı olabilir. Kitap yazmak tamamen benim fikrim.