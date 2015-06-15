AKP'li vekilden Abdullah Gül'e tepki: 4 bakanı Yüce Divan'a gönderirim mesajında kime yaranmak isteniyor?

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl boyunca basın danışmanlığını yapan Ahmet Sever’in anılarını bir araya getirdiği “Abdullah Gül ile 12 yıl” kitabına ve kitabın Hürriyet’te 3 tam sayfa tanıtımının yapılmasına tepki gösterdi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Diplomasi programına konuk olan Külünk, "4 Bakanı doğrudan Yüce Divan'a gönderirim" manşeti ile kimlere mesaj verildiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı. Külünk'ün açıklamaları şu şekilde oldu:

-Ne hikmetse mesaj vermek istediğinde merkez medyanın amiral gemisini seçiyor. Biz Sayın Abdullah Gül'ü 1970'li yıllardan beri mağdur ve mazlumların yanında duran biri olarak biliyoruz. Ama ne hikmetse kritik dönemlerde Türkiye'nin en çok birlik ve beraberliğinin bu mücadelenin vahdaniyetinin büyük önem taşıdığı dönemlerde hep merkez medyanın amiral gemisi üzerinden konuşuyor.

'Abdullah Gül'den beklediğimiz

Sayın Erdoğan'ın yanında dimdik durmaktır'

-Seçim bitti ve herkesin Erdoğan'a saldırdığı dönemlerde kendisinin yol arkadaşım dediği, beraber olmaktan hep mutluluk ifade ettiği Sayın Erdoğan'a herkesin saldırdığı küresel ölçekte büyük saldırıların gerçekleştiği, Sayın Erdoğan'a karşı operasyon üstüne operasyon denendiği bir süreçte bizim bu harekette gönlümüzü almış, bize bir dönem başbakanlık yapmış bu hareketin kurucu kadrosunun içerisinde olmuş Sayın Abdullah Gül'den beklediğimiz Sayın Erdoğan'ın yanında dimdik durmaktır.

Ama ne hikmetse Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit'i hangi dinamiklerle suçladılarsa aynı dinamiklerle Sayın Erdoğan'ı hedef alanların diliyle kamuoyuna mesaj vererek ne yapılmak istendiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Sayın Erdoğan bizim için milli bağımsızlık duruşudur.

Erdoğan'ın yanında durmak bu ülkenin Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul hattındaki o bizim gençlik yıllarından beri üstad Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'lardan beslendiğimiz o damarda tanıdığımız Gül'ü Erdoğan'ın yanında milli bağımsızlık duruşunun karşılığı olan yerde durduğunu biliyor inanıyoruz ve inanmak istiyoruz. Sayın Gül'ün Erdoğan'ın yanında dimdik durmasını bekliyoruz.

'4 bakanı derhal Yüce Divan'a gönderirim mesajında kime yaranılmak isteniyor?'

-Kendisine her fırsatta Mısır'da yüde 52 Mursi'nin idam kararının arkasından aynı gazetede beyefendiye mesaj olarak yüzde 52'yle idam kararının haber yapıldığı bir gazetede bu ülkeyle ilgili mesajların verilebilmesini de açıkçası bu hareketin içinde bir birey olarak anlayabilmiş değilim. Bizim duruşumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın durduğu yerdir. Bu hareketin tabanı bu hareketin lideri Erdoğan'dır. Onun duruşunu hiçbir şekilde tartıştırmayız.

Çevreden dolaşan mesajları da bizim anlamadığımızı kimse zannetmesin yani durduk yerde 4 bakanı derhal yüce divana gönderirim mesajında kime yaranılmak isteniyor? Kimin hoşuna gitsin diye bunlar söyleniyor. Çıksın onu söylesinler.

Bu konu mecliste konuşulmuş adı konmuş ve bu işin darbenin bir başka boyutu olduğu stratejik hedefinin ne olduğu belli olan modeli aradan bir zaman sonra hem de 7 Haziran sonrası kime şirin görünülmek isteniyor.