Abdullah Gül: İnternet yasasını keşke veto etseydim!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever, “Abdullah Gül’le 12 yıl” adlı kitabında, Gül'ün Twitter, Youtube gibi sosyal medya yasaklarının önünü açan internet yasasını onayladığı için pişman olduğunu yazdı.

Hürriyet gazetesinden Çınar Oskay’ın kitabına ilişkin olarak Ahmet Sever’le yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

- Bu süreçteki (17-25 Aralık süreci) sosyal medya yasaklarına nasıl baktı?

Aklı almadı. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dünyada yasaklamanın mümkün olmadığını açıklamıştı. Yasak gelince açığa düşmüş oldu. “Yasağı ilk ben deleceğim” dedi, tweet attı.

- Danışmanları olarak “İnternet yasasını veto edin” diye yalvarmışsınız. Neden?

Türkiye parlayan bir yıldızdı. Bu adımlarla yıldız sönmeye başladı. Cumhurbaşkanı’nı güvenilir bulanların oranı yüzde 76, 78’e kadar çıkmıştı. Bu olaylar sonrası ona destek de azaldı. Kaybeden hem Türkiye hem Gül oluyordu.

- Neden veto etmedi peki?

Anayasaya aykırı iki not tespit edildi. “Bunları değiştirin” dedi. İkinci bir torba kanunda değişiklik yapılacaktı. Önce bunun onaylanması gerektiği söylendi. O da onaylayıp değişikliklerin önünü açtı. Tabii algı farklı oldu. Twitter, Facebook, YouTube yasakları geldi. “Keşke veto etseydim. Düzeltmeler sonuçta işe yaramadı” diye düşündü.