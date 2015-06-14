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"Üzüntülü anlarından birinde Gül, 'Köşk'e çıkmakla hata mı ettim acaba?' dedi"

Ahmet Sever: Gül açıkça 'ben aşağı iniyorum' deseydi, Erdoğan buna engel olamazdı'

14 Haziran 2015 10:50

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever, “Abdullah Gül’le 12 yıl” adlı kitabında, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarını yazdı. Kitabı hakkındaki detayları Hürriyet’ten Çınar Oskay’a anlatan Sever, “Köşk’e çıkmakla hata ettim’ demiş galiba” şeklindeki soruyu, “Evet. ‘Hata mı ettim acaba’ dedi” sözleriyle yanıtladı.

Çınar Oskay’ın Ahmet Sever’le yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

“Köşk’e çıkmakla hata ettim” demiş galiba.

- Evet. “Hata mı ettim acaba” dedi.

Öyle mi düşünüyor?

- Üzüntülü anlarından birinde söyledi. Ama o dönem başka türlü davranamazdı. Bunu kendisi anlattı. 

Siyasete devam etmesi yönünde bastırmışsınız. “Böyle çekip gidemezsiniz, tarihi açıdan vebal altında kalırsınız” demişsiniz. Bunları nasıl karşıladı?

- Siyasi hırsı yok. Kendisini ikinci planda tuttu. Hırsı olsa başka türlü davranırdı ve elinde çok koz vardı. “Ben cumhurbaşkanlığına adayım” diyebilirdi.

Anketlerde tüm adayların önünde görünüyordu.

- Hep öndeydi. Hem de yüzde 60, 70’ler düzeyinde.

Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıksa...

- Öyle bir şey yapmazdı. Öyle bir anket olmadı zaten. Ama biraz hırsı olsaydı “Tayyip Bey’in hakkıdır cumhurbaşkanlığına çıkmak. Ben de partinin başına geçiyorum” diyebilirdi. 

Erdoğan buna engel olmaz mıydı?

- Açıkça “Ben iniyorum aşağıya” dediği zaman nasıl engel olacaktı? Partiden de bir talep var.

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