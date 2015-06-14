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Politika

'Abdullah Gül' kitabına Twitter'da kim, ne diyor?

Hasan Cemal: Gül sahneye çıkıyor, Erdoğan iniyor...

14 Haziran 2015 17:47

11′inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever, Çankaya’da yaşadıklarını kitaplaştırdı. Gül’ün siyasete dönme şartının çiftbaşlılık olmaması olduğunu anlatan Sever, 4 eski bakanın da derhal Yüce Divan’a gönderilmeleri yönünde görüş bildirdiğini yazdı.

Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever, Çankaya’da yaşadıklarını kitaplaştırdı. “Abdullah Gül ile 12 Yıl” isimli kitabı bugün çıktı. Sever, kitabı hakkında Hürriyet gazetesinden Çınar Oskay’a bir söyleşi verdi.

İnternet yasağıyla ilgili yasayı onaylamasından Gezi eylemlerine kadar birçok konuda açıkalamalarda bulunan Sever'in röportajı sosyal medyada da geniş yer buldu.

Gül'ün danışmanı Sever'in röportajı ile ilgili #Abdullah Gül etiketiyle yer alan tweetler şöyle:

 

nediyor.com'un derlediği bazı tweetler şöyle:

 

 

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