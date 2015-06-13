Başdanışmanı, Gezi'den 17 Aralık'a Abdullah Gül'le geçen 12 yılı yazdı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl boyunca başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever'in kitabı, Hayrünnisa Gül’ün bir yıl önce sinyalini verdiği çatışmanın dayanaklarını da ortaya koyacak.

Abdullah Gül’ün önce Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde başdanışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Sever’in kaleme aldığı “Abdullah Gül ile 12 yıl - Yaşadım Gördüm Yazdım” adlı kitap pazartesi günü çıkıyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında, Gül Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’a devrederken Çankaya Köşkü’nde verdiği veda resepsiyonunda eşi Hayrünnisa Gül’ün sözleri damga vurdu. Gül, “Bir turnusol döneminden geçiyoruz. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı, 28 Şubat döneminde benim başörtümün tartışıldığı günlerde bile yaşamadık. Şimdi ben de susuyorum, ama fazla susmayacağım; asıl intifadayı (ayaklanmayı) ben başlatacağım” demişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ahmet Sever’in yazdığı 208 sayfalık kitapta, Gül’ün, Erdoğan’la görüş ayrılığına düştüğü “Gezi”, “17-25 Aralık süreci”, “Gazeteci tutuklamaları”, “Hakan Fidan krizi” benzeri pek çok olayla ilgili ayrıntılar ilk kez açığa çıkacak. Böylece Hayrünisa Gül’ün sözünü ettiği “intifada” olayının da dayanakları da ortaya çıkacak.

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun seçim sonrası tartışılan pozisyonu ve Gül’ün partiye dönmesi spekülasyonları yapılırken yayımlanacak kitab dikkatleri üzerine çekecek. Kurulacak muhtemel bir koalisyon için “Gül’ün katalizör” olabileceği yorumları da, kitapla ortaya çıkacak tartışmaları alevlendirebilecek.

Seçimi beklediler

Cumhuriyet'in haberine göre Ahmet Sever’in kitabı, seçimlerinden önce yayımlanacaktı. Ancak Gül, bunu istemedi. Cumhuriyet yazarı Mustafa Halif, 10 Mayıs’ta bunu yazdı. Halif’e göre, Gül, Ahmet Sever’e “Seçim öncesi siyasi polemik olsun istemem. Seçimlerden sonra yayımlanırsa iyi olur Ahmet Bey” dedi ve kitabın yayımı 15 Haziran’a kaldı.

Gül Ahmet Sever’i Erdoğan’a karşı da kararlı bir şekilde korudu. Gazeteci Ruşen Çakır, Ahmet Sever'in açıklamalarına dayanarak Cumhurbaşkanlığı'ndaki görev süresinin uzun süre belirlenmemesinden dolayı Gül’ün rahatsızlığını yazınca, Erdoğan Sever’e tepki gösterdi. Ancak Gül, Erdoğan'ın tepkisine rağmen Sever'i Köşk'teki görevinde korudu.