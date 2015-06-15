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Politika

Şamil Tayyar: Abdullah Gül kitabı partimize atılmış el bombası gibi

'Yönlendirici bir kitap gibi gedi bana. Ruşen Çakır ve Ergenekon süreciyle ilgili iddiaları tamamen hikaye'

15 Haziran 2015 20:14

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl boyunca başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever’in yazdığı kitabı sert sözlerle eleştirdi. Tayyar, Sever'in yazdığı kitap ile ilgili 'Kamuoyunun sayın Gül'den bir cevap beklediğini düşünüyorum. Sever'in yazdığı kitabı iyi niyetli bir çalışma olarak görmüyorum. Kitapla partimize bir el bombası atmak istediğini görüyoruz' diye konuştu.

Tayyar, "Yönlendirici bir kitap gibi gedi bana. Mesela Ruşen Çakır ve Ergenekon süreciyle ilgili iddiaları tamamen hikaye. Ruşen Çakır gözaltı listesinde yoktu" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tayyar şunları söyledi:

 

'Yönlendirici gibi geldi bana'



Doğru olan kısımları olabilir ama önemli bir kısmının yanlış olduğunu düşünüyorum. Yönlendirici bir kitap gibi gedi bana. Mesela Ruşen Çakır ve Ergenekon süreciyle ilgili iddiaları tamamen hikaye. Ruşen Çakır gözaltı listesinde yoktu. Zekeriye Öz'ün görev yerinin değiştirilmesinin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakası yoktu. Sayın Gül ile ilgili kısımları bilemem, onunla ilgili cevap verecek olan sayın Gül'dür. Kamuoyunun sayın Gül'den bir cevap beklediğini düşünüyorum. Özü itibariyle Ahmet Sever'in yazdığı kitabı iyi niyetli bir çalışma olarak görmüyorum. Daha önce bir gazeteciye demeç vermişti. 

 

'Kitap, partimize el bombası'


Mevcut Cumhurbaşkanımız ile eski Cumhurbaşkanımız arasında bir gönül kırgınlığına yol açmıştı. Şimdi mevcut kitabıyla da partimize bir el bombasını atmak istediğini görüyoruz. O kitapla ve Fehmi Koru'nun makaleleriyle hangi mesajların verilmek istendiğini biliyoruz ama biz o mesajlarla değil milletin mesajıyla ilgileniyoruz. Bizi çok da fazla ilgilendirmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın sonuna kadar, dimdik arkasındayız. Bu kitapla niyet, Ak Parti'nin arasına nifak sokmak, Sayın Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak, genel  başkanımızın koltuğunu tartışmaya açmak. Bu niyet partimiz tarafından çok iyi okundu."

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