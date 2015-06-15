'Abdullah Gül ile 12 yıl' kitabına hükümetten ilk yorum

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başdanışmanı Ahmet Sever’in ''kitabı baştan sona okudu, bazı düzeltmeler yaptı'' dediği ve önceki gün piyasaya çıkan “Abdullah Gül ile 12 yıl” başlıklı kitabı çok ses getirdi. Kitap hakkında ilk açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi.

Taner Yıldız'ın haftalık basın toplantısından satır başları şöyle:

Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasında ayrılık oluştuğu intibasını vermektedir bazı cümleler. Ben buna katılmıyorum. Tarihi gerçeklerin bir danışman vasıtası ile anlatılıyor olması üslubun gerisinde kalmıştır. Usul esasın önüne geçmiştir. Anne baba şefkati ile bakan her iki cumhurbaşkanımızın bakışını değiştirmeyecektir. İki samimi insanın arasına bu tip cümleler girmez. Giremez. Her iki kurucu üyesinin de birbirine olan samimiyeti bizler tarafından bilinmektedir.

Anne baba şefkatinden bahsettim. Tabiki mizaçlar farklı olabilir. Esasında davaya olan bağlılıkları ön plandadır. Bu yüzden böyle bir kitabın üslubanan esasının önüne geçecek şekilde olması da enteresandır. Bu konuya üzülenler ve sevinenlere bir bakın. Ben sevinenler arasında değilim. Böyle bir kitabın yazılmasıyla… Kimler hangi şekilde yararlanmaktadır. Bu kitabın ana orjininin tarihi gerçeklerin önünde yürüdüğüne inanıyorum. Her birimiz görevlerde bulunduk. Danışmanlıklar aile içi yapının dışarı vurulması olarak görülmemesi lazım.