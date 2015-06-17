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Kanal 24 Yayın Yönetmeni yazdı; Erdoğan, 'Abdullah Gül' kitabı hakkında ne düşünüyor?

'Peki zaman ayarlı bu kitap neden yayınlandı?'

17 Haziran 2015 17:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "aşık olduğunu" açıklayan iş adamı Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu bünyesindeki Kanal 24'ün Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, siyasert gündeminde tartışma konusu olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan ve bu dönemi yazan Ahmet Sever'in "Abdullah Gül ile 12 Yıl" kitabı hakkında Erdoğan'ın ne düşündüğünü yazdı. Çiçek, Star'daki yazısında, "Erdoğan’ın bu kitabın arkasında Gül’ün olmadığına inandığını gayet iyi biliyorum" iddiasında bulundu. "Erdoğan, kitabı 'Ahmet Sever’in kitabı' olarak görüyor" diyen Çiçek, "Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın açıklamaları da bunu doğrular nitelikte" ifadesini kullandı.

Murat ÇiçekÇiçek'in Star'da "Sever yazdı, Doğan bastı" başlığıyla yayımlanan 17 Haziran 2015) yazısı şöyle:

Maliye bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve parti genel başkanlığı yaptı. 

Refah, Fazilet ve Ak Parti’nin milletvekiliydi.

Siyasi hayatından akılda kalan, bir röportajında söylediği “Şarabın tadından başka her şeyi bilirim” cümlesiydi.

Adı Abdüllatif Şener’di.

Ak Parti içinden bir muhalif çıkar da Doğan Medya durur muydu?

Durmamıştı tabi. “Latif Abi”yi parlatmıştı da parlatmıştı.

Erdoğan ya da Gül değil “Latif Abi”leri Cumhurbaşkanı olacaktı.

Olmadı. Olamadı.

Halk biliyordu ki Doğan’ın “maşallah dediği iki gün yaşardı.”

Öyle de oldu.

Silindi gitti.

Şimdi başka bir planı sahaya sürüyor.

Eski çalışanının kitabı üzerinden bir başka operasyon çekiyor.

O eski çalışanı özgeçmişinde nedense “Aydınlık Gazetesi”nin Brüksel temsilcisi olduğu gerçeğini özenle gizleyerek çıkarıyor kitabını.

11. Cumhurbaşkanı Gül’ün kitaba destek verdiğini ve bazı düzeltmeler de yaptığını söylüyor.

Gül susuyor.

Eğer gerçekten kitabın editörlüğünü yaptıysa mesela şu cümlelere ne diyor Sayın Gül?

“Erdoğan’a başbakanlık döneminde olduğu gibi cumhurbaşkanlığında da “mayınları” temizlenmiş bir “alan” teslim edecekti”

“Abdullah Gül Başbakan Erdoğan’ın bu kulislerden (Gül’ün cumhurbaşkanı olmasını engellemekten bahsediyor.MÇ) haberi olduğuna veya bu işte bir dahli olduğuna inanmıyordu... Ya da öyle görmeyi tercih ediyor ve bunu kabullenmek istemiyordu”

200 sayfalık kitap daha bunun gibi bir çok iddiayı gündeme taşıyor.

Öyle ifadeler var ki, ülkeyi Ahmet Sever’in yönettiğini, Gül’ün de Sever’e danışmanlık yaptığını çıkarmak mümkün.

 İlgili bazı isimler iddiaların bir kısmını yalanladı. Ama Gül’den hala bir ses yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kitabın arkasında Gül’ün olmadığına inandığını gayet iyi biliyorum. Kitabı “Ahmet Sever’in kitabı” olarak görüyor.

Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın açıklamaları da bunu doğrular nitelikte.

Peki zaman ayarlı bu kitap neden yayınlandı?

Aydın Doğan neden bu işin arkasında?

“Aydın Doğan ile birliktelik görüntüsü” Gül’ü rahatsız etmiyor mu?

Yoksa Gül’ün hastalığı doğru hareket etmesini, doğru düşünmesini engelliyor mu?

Dönelim başa, “Abdüllatif Düşerken” sözünün muhatabı ortadayken, (kitaba göre) 11. Cumhurbaşkanı Gül’ü “yöneten” Ahmet Sever’in ve ona destek veren Doğan Medyasının bu girişiminin tutmayacağı aşikâr. Plan, parti genel başkanı ya da yeniden cumhurbaşkanı seçilmek düzeyinde basit olmasa gerek.

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