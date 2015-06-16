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Ertuğrul Özkök: Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı yazı yazmak için talimat almadım

Özkök, Erdoğan'ın isteğiyle Gül'e karşı yazı yazdığı iddiasına yanıt verdi

16 Haziran 2015 18:06

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl boyunca başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever'in “Abdullah Gül ile 12 yıl” adlı kitabında yer alan "Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı yazı yazdığı" iddisına yanıt verdi. Özkök, Cumhuriyet'ten Damla Yur'a verdiği demeçte, "Benim o günlerdeki yazılarıma bakarsanız Cumhurbaşkanı’nın bir uzlaşma içinde seçilmesinden yanaydım. Bu sadece o bahsedilen yazıda kaleme alınmadı. 1 yıl boyunca bu fikrimi ben hep yazdım" dedi. "Hasan Doğan’la, Ethem Sancak’la bu konuda hiçbir görüşmem olmadı. Hiçbir şekilde talimat almadım" diyen Özkök, şunları söyledi:

"Erdoğan’ın böyle bir girişimde bulunduğunu sağlam kaynaklardan kulağıma geldi. Ancak bu bize doğrudan hiç iletilmedi. Benim tamamen kendi görüşüm bu yöndeydi. 20 yıllık genel yayın yönetmenliğim sürecinde bizim irademiz dışında siyasiler bize hiçbir şey kabul ettirmedi.”

Özkök Gül’ün o yazılardan dolayı kendisine kızgın olduğunu tahmin ettiğini belirterek şunları da ekledi, “Bugüne kadar en başarılı cumhurbaşkanı olarak ilk Süleyman Demirel derim ikincisi ise Abdullah Gül’dür. ”

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