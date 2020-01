David Bowie, son albümü ‘Blackstar’ ile Mercury adayı

David Bowie, ölümünden önce yayımladığı son albümü ‘Blackstar’ ile Mercury Ödüllü’ne aday gösterildi.

Bu adaylık, 2002’deki 'Heathen' ve 2013’teki 'The Next Day'den sonra Bowie’nin üçüncü Mercury adaylığı. 'Blackstar' sanatçının 69. yaş günü olan 8 Ocak’ta yayımlanmış, iki gün sonra ise Bowie hayatını kaybetmişti. Ölümünden 18 ay önce kanser teşhisi konulan Bowie’nin albümü eleştirmenlerden tam not aldı. Albümdeki kimi şarkılar, özellikle de 'Look up here / I’m in heaven' (Yukarı bak / Cennetteyim) sözleriyle 'Lazzarus', hayranları tarafından bir veda mektubu olarak kabul edilmişti.

Kültür Servisi'nin The Guardian'dan referans verdiği haberine göre, bu senenin Mercury adayları arasında; 1975, Skepta, Kano ve Jamie Woon gibi ilk kez aday gösterilenlerin yanında, pek çok kez aday gösterilenler de var. 'A Moon Shaped Pool' albümüyle aday gösterilen Radiohead, ödülün tarihinde en çok aday gösterilen oldu. Beş kez aday gösterilen grup şimdiye kadar ödülü kazanamadı.

Anohni, savaşları, iklim değişikliği ve Guantanamo Kampı gibi konuları işlediği oldukça politik albümü 'Hopelessnes' ile ikinci adaylığını kazandı. Daha önce Antony Hegarty adını kullanan ve Antony and the Johnsons isimi grubuyla performas gerçekleştiren Anohni, 2005 yılında aday gösterilmiş ve kazanmıştı.

Bat for Lashes ismiyle tanınan Natasha Khan da, nişanlısını düğün gecesi bir trafik kazasında kaybeden bir gelini anlattığı 'The Bride' isimli konsept albümüyle üçüncü adaylığını kazandı. Khan aynı zamanda albümün prodüktörlüğünü de yaptı.

Ödülle ilgili bahis açan sitelerde, Bowie için ikiye bir, Anohni ve Radiohead için ise beşe bir oranında ödül veriliyor. Ancak, geçtiğimiz sene 25’e birle bahis oynanan Benjamin Clementine’in ödül kazanması, sonucun sürprizli olabileceğine işaret ediyor.

Adayların tam listesi şu şekilde:

Anohni – Hopelessness

Bat For Lashes – The Bride

David Bowie – Blackstar

Jamie Woon – Making Time

Kano – Made in the Manor

Laura Mvula – The Dreaming Room

Michael Kiwanuka – Love & Hate

Radiohead – A Moon Shaped Pool

Savages – Adore Life

Skepta – Konnichiwa

The 1975 – I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It

The Comet Is Coming – Channel the Spirits