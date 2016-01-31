David Bowie’nin vasiyeti açıklandı. Ünlü şarkıcının vasiyetinde küllerinin Endonezya’nın Bali Adası’nda Budist geleneklerine uygun şekilde gömülmesi var.

Kansere yenik düşerek 10 Ocak günü 69 yaşında hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcı David Bowie’nin vasiyeti ABD’nin New York kentinde okundu. Ünlü şarkıcının 100 milyon dolarlık servetini model eşi Iman ve çocukları arasında bölüştürdüğü belirtildi. Iman’ın servetin yaklaşık yüzde 50’lik kısmını aldığı, çocuklar Duncan Jones (44) ve Alexandria Zahra Jones’un (15) ise kalan parayı eşit olarak bölüşeceği belirtildi. Ayrıca Bowie’nin özel asistanı Corinne Schwab’a 2 milyon dolar, ailenin eski dadısı Marion Skene’e de 1 milyon dolar bıraktığı da açıklandı.

Yalnız yakıldı

Bowie’nin 2004 yılında yazdığı vasiyetinde öldükten sonra küllerinin Endonezya’nın Bali Adası’na dökülmesini istediği de görüldü. Ünlü şarkıcının vücudunun Bali’de yakılmasını istediğini ancak “eğer bu pratik olmazsa herhangi başka bir yerde yakılıp Bali’ye götürülmeyi de kabul edeceğini belirtti” açıklandı. Şarkıcının törenin “Budist geleneklerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini istediği” de belirtildi. Bowie’nin vücudu 12 Ocak’ta New Jersey’de yakılmış ve onun taleplerine uygun bir biçimde ailesinden hiçkimse bu işleme şahit olmak üzere krematoryuma gitmemişti. Bowie ölümünden sadece 2 gün önce son albümünü yayınlamıştı. Albüm üç haftadır İngiltere’de liste başı.