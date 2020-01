Rock müziğin efsane ismi David Bowie hayatını kaybetti

Rock müziğin efsane ismi David Bowie, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı, yaklaşık 1.5 yıldır kanserle mücadele ediyordu.

Bowie'nin son albümü "Blackstar" Cuma günü piyasaya çıkmıştı.

David Bowie kimdir?

Asıl adı David Robert Jones (8 Ocak 1947, Brixton), "Glam rock'ın kralı" olarak tanınan İngiliz sanatçı, aktör, dansçı ve prodüktör.

1969 yılında Space Oddity albümü ile İngiltere listelerine 5 numaradan sürpriz bir giriş yapmıştır. 1970'li yılların başında 'The Man Who Sold the World', 'The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars' gibi efsane albümler yapmıştır.

'The Hunger', 'The Man Who Fell to the World' ve 'Merry Christmas, 'Mr. Lawrence', 'The Prestige', 'Twin Peaks: Fire Walk with me' gibi filmlerde rol almıştır.

Model Iman ile evli olan David Bowie sayısız albüm yapmış ve birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Gözlerinin birbirinden farklı iki renkte olması bazı kitleler tarafından hayranlık kazanmıştır. 1962 yılında bir arkadaşı ile girdiği kavgada gözünden yaralanmış, geçirdiği bir dizi operasyon sonucu üst göz kapağı ve irisi diğerinden farklı bir görünüme sahip olmuştur.

Tarihte en önemli sanatçılardan biri olarak gösterilir ve bu güne kadar Lady Gaga, George Michael, Madonna gibi sayısız yıldıza örnek olmuştur. Birçok önemli albüm ve şarkıya imza atmıştır.

Bowie, Rolling Stones'un "Tarihdeki En İyi 500 Albüm" listesinde 6. sıradadır ve "Tarihdeki En İyi 500 Şarkı" listesinde de 5 şarkısı bulunmaktadır. Bowie, aynı derginin "Tarihteki En İyi Şarkıcılar" listesinde 23.cü sırada yer alırken, BBC'nin yaptığı "En Büyük 100 İngiliz" listesinde de 21.ci sırada yer almıştır. Bowie, kariyeri boyunca 140 milyon civarı albüm satışı elde etmiştir. MTV ve Blender'in geçirdiği ankette tarihteki en iyi ses sanatçıları arasında yer alan sanatçı, OnePoll anketinde Rock Tanrılarından biri olarak gösterilmiştir. 2008 senesinde Yaşamboyu Başarı Grammy Ödülü almıştır. Blender dergisi Bowie'yi tüm zamanların en önemli rock dehaları arasında göstermiştir. GQ dergisi kendisini en iyi giyinen erkeklerden biri olarak lanse etmişdir. Q Dergisi Bowie'yi 20. yüzyılın en önemli ve en ünlü 6.cı sanatçısı seçmiştir. Bowie, 1997 senesinde İngiltere'nin en zengin şarkıcısı olmuştur. VH1, Playgirl ve Blender'in tarihteki en seksi erkekler listesinde de yer almıştır. Ayrıca David Bowie, 1981 yılında Queen'in hiti olan Under Pressure adlı şarkıda Annie Lennox ile beraber düet yapmıştır. Şarkı İngiltere'de veArjantin'de 1 numaraya yükselmiştir.

Bowie, bir oyuncu olarak da eleştirmenlerden yüksek puanlar toplamayı başarmıştır. The Man Who Fell to Earth filmindeki performansı ona Saturn Ödülü kazandırmıştır. Zoolander (2001) filmi ile MTV Film Ödülüne aday gösterilmiştir. MTV, aynı şekilde kendisini video kliplerdeki başarısından dolayı Video Vanguard ödülü ile onurlandırmıştır.

Bowie'yi onurlandırmak adına türüne yeni rastlanan bir örümceğe David Bowie'den esinlenerek Heteropoda davidbowie ismi konulmuştur.[1] Bowie'ye Hollywood bulvarında 1997 yılında bir yıldız verilmiştir. Bowie, 2003 senesinde kendisine teklif olunan şövalyelik ünvanını geri çevirmiştir.