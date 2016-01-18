T24 LogoT24 Logo
Dünya

David Bowie, ABD’de ilk kez öldükten sonra liste başı oldu

Bowie, sekiz gün önce hayatını kaybetmişti

18 Ocak 2016 16:25

Sekiz gün önce ölen ünlü İngiliz müzisyen David Bowie, ABD listelerinde kariyeri boyunca ilk kez birinci sıraya yükseldi.

David Bowie’nin son albümü “Blackstar”, yedi hafta liste başı kalan Adele’in “25″ albümünü geçerek Billboard listesinde bir numara oldu.

Kariyeri boyunca son derece etkili bir sanatçı olan Bowie, ABD’de hiçbir zaman büyük bir ticari başarı yakalayamamıştı.

Bowie’nin son albümü “Blackstar”, sanatçının 69. doğumgününde ve kanserden ölümünden sadece iki gün önce piyasaya çıktı.

Öleceğini bilen Bowie’nin, bunu çok yakın çevresi dışında herkesten gizlediği biliniyor.

Bowie son albümündeki “Lazarus” şarkısı için çektiği klipte, ölüm yatağını bile sanatsal bir ifade alanına dönüştürmüştü.

ETİKETLER

david bowieilk kez liste başıabd öldükten sonra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24