David Bowie, ABD’de ilk kez öldükten sonra liste başı oldu

Sekiz gün önce ölen ünlü İngiliz müzisyen David Bowie, ABD listelerinde kariyeri boyunca ilk kez birinci sıraya yükseldi.

David Bowie’nin son albümü “Blackstar”, yedi hafta liste başı kalan Adele’in “25″ albümünü geçerek Billboard listesinde bir numara oldu.

Kariyeri boyunca son derece etkili bir sanatçı olan Bowie, ABD’de hiçbir zaman büyük bir ticari başarı yakalayamamıştı.

Bowie’nin son albümü “Blackstar”, sanatçının 69. doğumgününde ve kanserden ölümünden sadece iki gün önce piyasaya çıktı.

Öleceğini bilen Bowie’nin, bunu çok yakın çevresi dışında herkesten gizlediği biliniyor.

Bowie son albümündeki “Lazarus” şarkısı için çektiği klipte, ölüm yatağını bile sanatsal bir ifade alanına dönüştürmüştü.