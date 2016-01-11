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Yaşam
Deutsche Welle

Ünlü şarkıcı David Bowie kansere yenildi

Rock müziğin efsane isimlerinden David Bowie hayata veda etti. Bowie bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

11 Ocak 2016 13:54


Rock müziğin efsane isimlerinden David Bowie'nin hayata veda ettiği açıklandı. Bowie bir süredir sağlık sorunu yaşıyordu.

Ünlü İngiliz müzisyen David Bowie'nin pazar günü mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle öldüğü açıklandı. Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Bowie'nin ölümü resmi Twitter ve Facebook hesabından bu sabah duyuruldu. Bowie 1,5 yıldır kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Şarkıcı üç gün önce 69'uncu doğum gününü kutlamıştı.

David Bowie'nin oğlu Duncan Jones da Twitter hesabında "üzülerek ölüm haberinin doğru olduğunu" yazdı. Jones, babasının omuzlarında küçükken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

Bowie müzik dünyasına yakın geçmişte en büyük etki bırakan isimlerden biri olarak gösteriliyor. Dış görüntüsü ile de fark yaratan Bowie, kariyeri boyunca kendini yenilemeyi bildi. Müziğinde farklı stilleri kullanmayı seven Bowie, Rock müziğin yanı sıra Pop, Soul ve Blues ritimlerini de kullandı. Bowie'nin ilk hit parçası "Space Oddiy" 1969 yılında piyasaya çıkmıştı.

Londra'nın güneyindeki Brixton'da 8 Ocak 1947'de dünyaya gelen David Bowie, 70'li yıllarda bir süre de Berlin'de yaşamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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