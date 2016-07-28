Darbeci albay: 1 dolar ABD'den dergiyle geldi

Darbe girişiminin içinde yer alan Kurmay Albay Murat Yılmazaslan, darbe girişimi soruşturması kapsamında bulunan 1 dolarlık banknotlar hakkında "1 dolarlık banknot komutana 1 yıl önce posta yoluyla Amerika’dan ‘Defence Review’ isimli derginin içinde geldi" diye konuştu. Bulunan 1 dolarlık banknotların şifreli anlamaı olduğu iddia ediliyor.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Bölge Deniz Komutanı Albay Murat Yılmazaslan’ın odasındaki aramada, dolap çekmecesinde “F serisi” 1 dolarlık banknot bulundu. Soruşturma çerçevesinde, önceki gün Kurmay Albay Murat Yılmazaslan’ın emir subayı Astsubay Mustafa Gerger de gözaltına alındı. Gerger’in ifadesinde, 1 dolarlık banknotun Amerika’dan geldiğini söylediği öğrenildi. Astsubay Gerger’in, “1 dolarlık banknot komutana 1 yıl önce posta yoluyla Amerika’dan ‘Defence Review’ isimli derginin içinde geldi” dediği ifade edildi.

Yakalanan bazı zanlıların üzerinden ve işyerlerinden çıkan 1 dolarlık banknotların örgüt içindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı iddia edilmişti. Paraların, Fethullah Gülen tarafından "bereket ve işlerinin yolunda gitmesi" amacıyla okunarak gönderildiği, dolarları işadamlarının bereket, askerlerin ise örgüte mensup olduğunu göstermek için taşıdığı ileri sürülmüştü.