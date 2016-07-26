T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Konya’da ‘1 dolar’ paniği; 2 kişi gözaltında

Çocuklara düğünlerinden kalma 1 dolarları dağıtan çift gözaltına alındı

26 Temmuz 2016 23:49

Konya'da sokakta oynayan çocuklara içinde 1'er dolar bulunan zarflar dağıtılması, darbe girişimi sonrası yakalanan şüphelilerin de 1'er dolar ele geçirilmesi nedeniyle paniğe neden oldu. Polis, çocuklara dolar dağıtan çifti gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan çift, zarfların bir yakının düğünden kaldığını ve yolda da çocukları görünce harçlık yapsınlar diye verdiklerini söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde meydana geldi.

Sokakta oynayan çocuklara yoldan geçen yabancı plakalı bir araçtan içinde 1'er dolar bulunan 7 zarf verildi.

Çocuklarının elindeki 1'er doları gören aileleri, darbe girişiminde yakalanan asker ve öğretim üyelerinin üzerlerinde veya evlerinde 1'er dolar bulunması nedeniyle tedirgin olup polisi aradı.

Polis, verilen ihbar üzerine aracı Antalya çevre yolunda durdurdu. Aracın içindeki Yasin Ç. ve Yasemin Ç. çifti gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp sorgulana çift, içinde dolar bulunan zarfların  bir gün önce yapılan bir yakınlarının düğünden kaldığını yolda da çocukları görünce harçlık yapsınlar diye dağıttıklarını belirtti.

Polis, yaptığı araştırmada çiftin doğru söylediğini belirleyince, çift ifadelerinin ardından serbest kaldı.

ETİKETLER

1 dolarkonyaçocukdüğün

İlgili Haberler

Şüphelilerin üzerinden çıkan 1 dolarların sırrı çözüldü!

Cuntacı askerlerde önemli olduğundan şüphelenilen bazı isimlerin üzerinde 'F' serisi ile başlayan 1 dolarlık banknotlar bulundu

31 akademisyen hakkında gözaltı kararı; yine 1 dolarlık banknot çıktı

Selçuk Üniversitesi'nde 167 akademisyen açığa alındı

Tuğgeneralin üzerinden şifreli 1 dolar çıktı!

1 dolarlık banknotların hiyerarşide şifre amaçlı kullandığı ileri sürülüyor

Adalet Bakanı: FETÖ'nün içerisinde 1 doların önemli bir fonksiyonu var

Gözaltına alınan bazı asker ve akademisyenlerin üzerinden 1 dolarlık banknotlar çıkmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24