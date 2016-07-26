Konya’da ‘1 dolar’ paniği; 2 kişi gözaltında

Konya'da sokakta oynayan çocuklara içinde 1'er dolar bulunan zarflar dağıtılması, darbe girişimi sonrası yakalanan şüphelilerin de 1'er dolar ele geçirilmesi nedeniyle paniğe neden oldu. Polis, çocuklara dolar dağıtan çifti gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan çift, zarfların bir yakının düğünden kaldığını ve yolda da çocukları görünce harçlık yapsınlar diye verdiklerini söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde meydana geldi.

Sokakta oynayan çocuklara yoldan geçen yabancı plakalı bir araçtan içinde 1'er dolar bulunan 7 zarf verildi.

Çocuklarının elindeki 1'er doları gören aileleri, darbe girişiminde yakalanan asker ve öğretim üyelerinin üzerlerinde veya evlerinde 1'er dolar bulunması nedeniyle tedirgin olup polisi aradı.

Polis, verilen ihbar üzerine aracı Antalya çevre yolunda durdurdu. Aracın içindeki Yasin Ç. ve Yasemin Ç. çifti gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp sorgulana çift, içinde dolar bulunan zarfların bir gün önce yapılan bir yakınlarının düğünden kaldığını yolda da çocukları görünce harçlık yapsınlar diye dağıttıklarını belirtti.

Polis, yaptığı araştırmada çiftin doğru söylediğini belirleyince, çift ifadelerinin ardından serbest kaldı.