31 akademisyen hakkında gözaltı kararı; yine 1 dolarlık banknot çıktı

Darbe soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında profesörlerin de bulunduğu 31 akademisyen gözaltına alındı. Operasyonda cuntanın planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen tarafından okunarak örgüt mensuplarına gönderilen ve örgüt mensuplarının konum ve birbirlerini tanımasını sağladığı öne sürülen 1 dolarlık 10 adet banknot ele geçirildi. Harran Üniversitesi'nde de akademisyenler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Üniversitesi'nde faaliyette bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında profesörlerin de bulunduğu 31 akademisyen gözaltına alındı.

Ayrıca; Selçuk Üniversitesi, 48'i profesör, 37'si doçent olmak üzere 167 akademisyen, 8 fakülte sekreteri, 1 daire başkanı ve 1 müdürün açığa alındığını açıkladı.

1 doların sırrı

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalanan bazı zanlıların üzerinden ve iş yerlerinden çıkan bir dolarlık banknotların örgüt içindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı iddia edilmişti.Paraların, Gülen tarafından sözde "bereket ve işlerinin yolunda gitmesi" amacıyla okunarak gönderildiği, dolarları örgüt üyelerinin bereket, askerlerin ise örgüte mensup olduğunu göstermek için taşıdığı, ayrıca metal paranın ise hiyerarşide üstte ve kilit rolde bulunan kişilerce taşındığı ileri sürülmüştü. Yapılan aramaların ardından bulunan 1 dolarların üzerinde “F”, “J” “C” "B" ve "S" serileri ile yer alıyor. İşaretli yerde “F” harfi varsa bu hiyerarşide en üst mevkiyi işaret ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, diğer harfler ise yapılanmada farklı görev ve rütbeyi işaret ediyor.

Harran Üniversitesi'nde de operasyon

Darbe girişiminin ardından devletin tüm kademelerinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında Harran Üniversitesi'nde aralarında profesörlerin de bulunduğu 21 akademisyen gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Harran Üniversitesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Can Kürkçüoğlu ve Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yaşar’ın da bulunduğu 21 akademisyen, ev ve üniversitede bulunan odalarına düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gece düzenlenen operasyonda bazı akademisyenlerin gözaltına alındığı öğrenilirken bazılarının ise kaçtıkları iddia edildi. Gözaltına alınan ve haklarında gözaltı kararı olan akademisyenlerin, Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yaşar, Tıp Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Hasan Türkmen, Yrd. Doç. Dr. Emin Şaviki, Yrd. Doç Dr. Ahmet Tutoğlu, Doç Dr. Zakeriya Kaya, Doç. Dr. Yusuf Sezen, Doç. Dr. Mustafa Karapirli, Doç Dr. Hasan Çeçe, Yrd. Doç. Dr. Zehra Edisan, Prof. Dr. İbrahim Can Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Alpay Çakmak, Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla, Tıp Fakültesi Sekreteri Remzi Göztok, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlileri, Yrd. Doç. Dr. Baki Türkan, Doç. Dr. Selman Uğuz, Doç. Dr. Namık Kemal Karabiber, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Abdurrahman Elmalı, Prof. Dr. Ahmet Bedir, Doç. Dr. Cevher Şulul, Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Volkan Bilgili, İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ekrem Muş isimlerinden oluştuğu bildirildi.