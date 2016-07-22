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15 Temmuz Darbe Girişimi

Şüphelilerin üzerinden çıkan 1 dolarların sırrı çözüldü!

Cuntacı askerlerde önemli olduğundan şüphelenilen bazı isimlerin üzerinde 'F' serisi ile başlayan 1 dolarlık banknotlar bulundu

22 Temmuz 2016 21:36

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üzerinden, Fetullah Gülen'in "okuduğu" iddia edilen birer dolarlar çıktı.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalanan bazı şüphelilerin üzerinden çıkan bir dolarlık banknotların sırrı çözüldü.

posta'nın haberine göre; örgüt içerisindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı da değerlendiren paraların, Gülen tarafından sözde "Bereket ve işlerinin yolunda gitmesi" amacıyla okunarak gönderildiği iddia edildi.

Muş'ta darbe girişiminin yaşandığı gece kendisine verilen talimatlara uymayarak polis memurlarından darbeyi desteklemelerini istediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri Beyhan Ceylan'ın da üzerinde 1 dolar bulundu.

 

F serili banknotlar

 

Asker ve iş adamlarının üzerinden 1 dolar çıktı

Kocaeli'de de FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı asker ve iş adamlarının üzerinden birer dolarlık banknotlar çıktı.

Örgüt için önemli olduğundan şüphelenilen bazı isimlerin üzerinde seri numarası "F" ile başlayan 1 dolar çıkması dikkati çekti. Diğer zanlıların cüzdanlarında ise J ve C seri numaralı 1 dolarlık banknot bulundu.

Dolarları iş adamlarının bereket, askerlerin ise örgüte mensup olduğunu göstermek için yanında taşıdığı iddia edildi.

Paraların birinin üzerinde "03.06.2012" tarihi bulunduğu görüldü.

 

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