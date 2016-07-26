Adalet Bakanı: FETÖ'nün içerisinde 1 doların önemli bir fonksiyonu var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki cuntacı bir grubun darbe girişiminin ardından gözaltına alınan bazı asker ve akademisyenlerin üzerinden 1 dolar çıkmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “FETÖ'nün içerisinde bu 1 doların önemli bir fonksiyon olduğunda şüphe yok” dedi.

Darbe girişimine yönelik sürdürülen operasyonlarda cuntanın planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen tarafından okunarak örgüt mensuplarına gönderilen ve örgüt mensuplarının konum ve birbirlerini tanımasını sağladığı öne sürülen 1 dolarlık 10 adet banknot ele geçirilmişti.

Bakan Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan'ın getirilmesinin, darbe girişimi sonrası sürecin bir gereksinimi olup olmadığına ilişkin soru üzerine, Salihoğlu'nun başarılı bir başsavcı, iyi bir hukukçu olduğunu söyledi.

Salihoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandığı günden beri millete başarıyla hizmet ettiğini belirten Bozdağ, İstanbul Bölge Başsavcılığına getirilen Salihoğlu'na bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

HSYK 1. Dairesinin yeni bir başsavcı ataması yaptığını ve İrfan Fidan'ın bu göreve uygun görüldüğünü hatırlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"İrfan Fidan Bey, zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi, o da iyi bir hukukçu. Onun da başarılı olacağına inanıyorum. Bunun altında herhangi bir şey aramaya gerek yok. HSYK 1. Dairesinin takdiridir, her ikisi için de hayırlı olmasını diliyorum.”

Bozdağ, "15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı Ankara'yı bombalayan helikopter ve uçakların pilotların durumuyla ilgili de "Şu anda epey gözaltı var, bu pilotların bir kısmı Diyarbakır'dan kalkıp buraya geliyor, bir kısmı İncirlik'ten kalkıyor. Bunlarla ilgili çok sayıda gözaltılar, tutuklamalar var. Henüz bir detay verme durumunda değilim ama pilotlarla ilgili çok sayıda gözaltı ve tutuklama devam ediyor. Henüz hepsi bitmedi, bir kısmı daha devam ediyor" sözlerine yer verdi.