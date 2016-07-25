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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tuğgeneralin üzerinden şifreli 1 dolar çıktı!

1 dolarlık banknotların hiyerarşide şifre amaçlı kullandığı ileri sürülüyor

25 Temmuz 2016 22:47

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Kırklareli'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı değerlendirilen "1 dolar" ile "5 dolar" çıktı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Temmuz Pazar günü gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan Koçak, tutuklandı.

Koçak, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kırklareli E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği sırada üzerinde yapılan aramada, seri numarası "L" ile başlayan "D" ile biten 1 dolar, "F" ile başlayan ve "A" ile biten 5 dolarlık banknot ele geçirildi.

Öte yandan darbe girişimiyle ilgili tutuklanan Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli başçavuş Özcan Şahanoğlu'nun üzerinde "F" ile başlayıp "R" ile biten 1 dolar ele geçirildi.

 

1 dolarların sırrı

 

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalanan bazı zanlıların üzerinden çıkan 1 dolarlık banknotların örgüt içindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı iddia edilmişti.

 

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