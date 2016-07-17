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15 Temmuz Darbe Girişimi

On binler darbe girişimine karşı meydanlarda

İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum dahil pek çok şehirde darbe girişimini protesto eden on binler meydanları doldurdu

17 Temmuz 2016 00:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, TSK içindeki cuntacı bir grubun darbe girişime karşı yaptığı sokağa çıkma çağrısı ardından vatandaşlar sokakta olmaya devam ediyor. Erdoğan, gün içinde yaptığı konuşmada meydanlarda buluşmaların hafta boyunca sürmesini isterken vatandaşlar saat 6.30 sularında büyükşehirlerin meydanlarında toplanmaya başladı. Ankara'daki vatandaşlar Kızılay Meydanı'nda toplanırken binlerce Erzurumlu şehrin merkezinde, İzmirli vatandaşlar da Konak Meydanı'nda bir araya geldi. İstanbullular Taksim Meydanı'nda buluşurken Atatürk Kültür Merkezi'ne büyük boyutta iki Erdoğan posteri asıldı. Van, Hakkari, Muş, Kars, Iğdır, Mardin, Bingöl, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Bitlis'te de vatandaşlar meydanlarda toplandı. 

Türkiye'nin birçok kentinde binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara inerek darbe girişimini protesto etti. 2013'teki Gezi Parkı eylemlerinden bu yana gösteri yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı çevresinde binlerce kişi Türk bayraklarıyla darbenin başarısız olmasını kutlarken, şehir genelinde birçok kişi Türk bayrağı astıkları otomobillerle tur atarak slogan attı.

Kutlama yapılan meydanlardan basına yansıyan bazı fotoğraflar şöyle: 

Erdoğan, vatandaşların darbe girişimi süresince sokağa çıkması hakkında şunları söylemişti:

"Sizin o meydanlara çıkışınız var ya, her şeyi alt üst etti. Bir hafta boyunca bunu yapacak mısınız, söz mü?

"Şimdi ben buradan bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Burada bir oyuna da gelmeyelim. Şu anda TSK’yla milletimizi karşı karşıya getirmek isteyen dış güçler olabilir. İçeriden takviyeli güçler olabilir.

"Sakın bu oyuna gelmeyelim. Eninde sonunda bu Silahlı Kuvvetler bizimdir. Paralel yapının değildir. Bu kardeşiniz de anayasanın amir hükmü gereğince Silahlı Kuvvetler’in başkomutanıdır." 

 

 

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