Cumhuriyet'e operasyona CHP, TÜSİAD, AP ve HDP'den tepki

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik operasyonlara Türkiye'den ve dünyadan sert tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve MHP'li İsmail Ok'tan sert tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyonun ardından, gazetenin Ankara bürosunu ziyaret etti. Haber toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi ve özgürlüğü savunanlar bedel öder" dedi. Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, "Bir karşı darbe ile karşı karşıyayız. Tüm gazetecilere sesleniyorum. Eğer medya üzerindeki baskılara ortak direnç gösterebilirsek o zaman Türkiye'deki demokrasiyi de ortak koruma zemini oluşturmuş oluruz. Eğer ses çıkarmazsak bir gün sıra onlara da gelir" diye konuştu.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada “Basın dünyasının terörle bu denli yoğun olarak ilişkilendirilmesi, üzerinde durulması gereken kamusal bir sorundur. Bu sorun medya kurumlarının çoğulcu demokraside yüklenmesi gereken görevi zayıflatmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Cumhuriyet gazetesi ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonun siyasi amaçlarla yapılmış olabileceğini belirterek Türkiye'nin kendi kırmızı çizgisini aştığını ifade etti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyonla ilgili olarak "Arkadaşlarımız kaçırılmış ve rehin alınmıştır. Biz buna karşı etkili bir mücadele yürüteceğiz. Bu, temel bir hedefe, diktatörleşme hedefine doğru adım adım giderken yapılan operasyonlardan biridir. Bu sabah Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon da böyledir" dedi. Gazeteyle dayanışma içerisinde olacaklarını vurgulayan Demirtaş, "Tek bir muhalefet odağı kalmaması için AKP merkezi tarafından koordine edilen baskıların yeni bir aşamasıyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerine yönelik operasyona ilişkin, “FETÖ yapılanması ile uzun yıllardır mücadele ettiğini bildiğimiz isimlerin, FETÖ operasyonu adı altında gözaltına alınması, olsa olsa soruşturmaları sulandırmak olur” dedi.