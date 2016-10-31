Kılıçdaroğlu: Bir karşı darbe ile karşı karşıyayız, hep birlikte Cumhuriyet'e sahip çıkacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyonun ardından, gazetenin Ankara bürosunu ziyaret etti. Haber toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi ve özgürlüğü savunanlar bedel öder" dedi. Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, "Bir karşı darbe ile karşı karşıyayız. Tüm gazetecilere sesleniyorum. Eğer medya üzerindeki baskılara ortak direnç gösterebilirsek o zaman Türkiye'deki demokrasiyi de ortak koruma zemini oluşturmuş oluruz. Eğer ses çıkarmazsak bir gün sıra onlara da gelir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ü arayarak "Birlikte mücadele edeceğiz" demişti

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 Temmuz akşamı bir darbe girişimi oldu. Türkiye'deki siyasi partiler, STK hepimiz ortak tavır sergiledik, bu bir ilkti. Bunu genişletmemiz gerekirken bu algıyı güçlendirmemiz gerekirken bir karşı darbe olayıyla karşı karşıya kaldık. Darbe fırsatçılığı yapıp toplumun aydın kesimlerini susturmak, medyayı karartmaya çalıştırıyorlar.

Parlamentodan alınan yetkilerle kanun hükmünde kararname çıkararak anayasal düzen değiştirilmek istendi. anayasa hükmünde kararname çıkarıyorlar artık.

Cumhuriyet gazetesi bizim basın tarihimizin de çok önemli gazetelerinden biridir. Gazetenin tarihine baktığınızda her darbe sonrası bedel ödeyen bir gazetedir. Uğur Mumcu gibi, Ahmet Taner Kışlalı gibi katledilerek bir bedel ödemiştir Cumhuriyet gazetesi. Bu toplumun tüm aydınlarına, kadınlarına sesleniyorum. Demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmak zorundayız. Bunun yolu da cumhuriyet gazetesine sahip çıkmaktan geçiyor. Tüm gazetecilere de seslenmek istemiyorum; eğer medya üzerindeki baskılara ortak direnç gösterebilirsek o zaman Türkiye'deki demokrasiyi de ortak koruma zemini oluşturmuş oluruz. Eğer ses çıkarmazsak bir gün sıra onlara da gelir. Ben CHP Genel Başkanı olarak özgürlükleri savundum, bizimle aynı düşünceyi paylaşmasa bile tüm gazetecileri savundum. Hep birlikte demokrasiyi savunmak bizim ortak görevimizdir. Bunu yaptığımız zaman ülkemize, çocuklarımıza görevimizi yerine getirmiş oluruz."

18 kişi hakkında gözaltı kararı

Sabah saatlerinde aralarında gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay, genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yazarlar Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin ve karikatürist Musa Kart’ın da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bu isimlerden 13’ü gözaltına alınmıştı. Gerekçe olarak da bu kişilerin “FETÖ’ ve PKK üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” iddiası gösterilmişti.