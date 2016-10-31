TÜSİAD'dan Cumhuriyet açıklaması: Basının terörle böyle yoğun ilişkilendirmesi kamusal bir sorun

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada “Basın dünyasının terörle bu denli yoğun olarak ilişkilendirilmesi, üzerinde durulması gereken kamusal bir sorundur. Bu sorun medya kurumlarının çoğulcu demokraside yüklenmesi gereken görevi zayıflatmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik olarak sabah saatlerinde operasyon başlatılmıştı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu İstanbul'da, Okur Temsilcisi Güray Öz Ankara'da gözaltına alındı. Gazetenin yazar ve yönetici kadrosundan 18 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirilirken, Aydın Engin ve Kadri Gürsel de evlerinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Öte yandan Cumhuriyet'e destek vermek için gazeteciler ve okurlar, bina önünde toplanmaya devam ediyor. Binanın önüne Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA gitti.

TÜSİAD’ın açıklaması şöyle:

"Medya kurumları ve basın mensupları terörle mücadele kanunu ile ilişkilendirilerek gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Hukuk devletinde hiçbir kurum ve kişi yasal herhangi bir denetim ve soruşturmadan muaf değildir ve hesap verebilir olmalıdır. Diğer yandan, basın dünyasının terörle bu denli yoğun olarak ilişkilendirilmesi, üzerinde durulması gereken kamusal bir sorundur. Bu sorun medya kurumlarının çoğulcu demokraside yüklenmesi gereken görevi zayıflatmaktadır. Bunun son halkası ise basın tarihimizin en köklü kuruluşlarından biri olan Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik bugün başlatılan operasyon olmuştur.

"Çok sesli toplum, korunması ve geliştirilmesi gereken siyasi ve ekonomik bir güç kaynağıdır. Bu zorlu dönemde gerek iç istikrar gerekse uluslararası rekabet gücü açısından medya dâhil tüm özgürlük alanları ulusal çıkarlarımız açısından esastır."