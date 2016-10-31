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Dünya

AP Başkanı: Türkiye, Cumhuriyet'e operasyonla bir kırmızı çizgiyi daha aştı

"Türk hükümeti birlikten çok kutuplaştırma peşinde"

31 Ekim 2016 19:37

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Cumhuriyet gazetesi ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonun siyasi amaçlarla yapılmış olabileceğini belirterek Türkiye'nin kendi kırmızı çizgisini aştığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz, Twitter hesabından "Murat Sabucu ve Cumhuriyet'teki diğer gazetecilerin gözaltına alınması, Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin kırmızı çizginin bir kez daha aşılması anlamına geliyor" şeklinde tweet attı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da operasyonla ilgili olarak "Şeriata karşı baş kaldıran Cumhuriyet gazetesinin şehidi çoktur" demişti:

"Siyasi kaygılarla yapılan bir operasyon"

Devam eden tweetlerinde Cumhuriyet'in Türkiye'deki diğer bağımsız gazetelerden farklı olduğunu belirten Schulz, "AB'nin darbe girişiminin ardından demokrasiyi savunan Türk vatandaşlarıının cesaretini takdir ettiğini daha önce söylemiştim. Ama sürmekte olan tasfiye, hukuk ve güvenlik saiklerinden ziyade siyasi kaygılarla yapılıyor gibi görünüyor.

"Hükümet kutuplaşma peşinde"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın tutuklanmasını ve OHAL kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak olduğunu da hatırlatan Schulz, "Bunlar, Türk hükümetinin birlikten çok kutuplaştırma peşinde olduğunu gösteriyor" dedi.

 

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Avrupa ParlamentosuMartin SchulzCumhuriyet gazetesikırmızı çizgisiMurat Sabucu

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