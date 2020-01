Cumhuriyet'e operasyon; Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu gözaltında, 18 yazar ve yönetici için gözaltı kararı!

Adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik olarak sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu İstanbul'da, Okur Temsilcisi Güray Öz Ankara'da gözaltına alındı. Gazetenin yazar ve yönetici kadrosundan 18 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirilirken, Aydın Engin ve Kadri Gürsel de evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Öte yandan Cumhuriyet'e destek vermek için gazeteciler ve okurlar, bina önünde toplandı. Binanın önüne Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan "suç delillerine ilişkin arama ve el koyma kararı" kararı uyarınca Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyeleri Akın Atalay, Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör'ün evlerinde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arama yapıldı.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay'ın eşiyle birlikte yurt dışında olduğu, ancak sabah 07:00 sıralarında İstabul'daki evine giden polisin arama yapmaya başladığı öğrenildi.



Yaklaşık 40 yıl boyunca yazdığı yazılar ile kitaplar nedeniyle Fethullah Gülen cemaatinin en çok dava açtığı isimlerin başında gelen gazetenin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya'nın evinde de arama yapılarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Nebil Özgentürk, gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve yazar Kadri Gürsel de var. Gürsel'in evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin olarak, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla beraber örgüt adına faaliyetle bulunmak suçlarından soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı. Öte yandan Cumhuriyet gazetesine yönelik başlatılan "FETÖ/PDY ve KCK/PKK" soruşturmasına gizlilik getirildi. Karar dünün, 30 Ekim 2016'nın tarihini taşıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi (Cumhuriyet Gazetesi) ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı yöneticileri hakkında;

PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör Örgütlerine müzahir olduklarına 02/04/2013 tarih ve 2013/4 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde, darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca "FETÖ/PDY ve PKK/KCK Terör Örgütlerine Üye Olmamakla Birlikte Örgöt Adına Suç İşlemek" suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında 18/08/2016 tarihinde soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bilirkişi raporları doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden şüpheliler hakkında arama ve gözaltı kararı alınmış olup soruşturma işlemlerine devam edilmektedir."

Can Dündar'ın evinde arama yapıldı

Gazetenin yazarlarından Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hakan Kara'nın da aralarında bulunduğu 18 isim hakkında gözaltı kararı verilirken, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç'in yaşlı olması sebebiyle sadece evinde arama yapıldı. Yurt dışında bulunan eski Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Can Dündar'ın hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yurt dışında bulunan gazeteci Can Dündar'ın Çengelköy'deki evinde arama yaptı. Polisler, sabah saatlerinde geldikleri evde kimseyi bulamadı. Daha sonra Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'a ulaşıldı. Dündar, İzmir'den ilk uçakla İstanbul'a geldi. Öğle saatlerinde taksi ile evine gelen Dilek Dündar, kapıları polislere açtı. İçeriye giren Terörle Mücadele Şube Ekipleri arama yaptı.

Gözaltına alınanlar ve hakkında arama kararı verilenlerin tam listesi şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu - Gözaltında

Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay - Gözaltında

Yazar Hikmet Çetinkaya - Gözaltında

Yazar Aydın Engin - Gözaltında

Yazar Güray Öz - Gözaltında

Yazar Hakan Kara - Gözaltında

Gazeteci Nebil Özgentürk - Yurtdışında

Karikatürist Musa Kart - Gözaltında

Avukat Akın Atalay Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı - Yurtdışında

Avukat Bülent Utku Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi - Gözaltında

Avukat Mustafa Kemal Güngör Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi - Gözaltında

Önder Çelik Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi - Gözaltında

Bülent Yener Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul eski üyesi - Gözaltında

Kadri Gürsel Cumhuriyet gazetesi Yayın Danışmanı ve Yazarı - Gözaltında

Günseli Özaltay Cumhuriyet gazetesi muhasebe müdürü - Gözaltı kararı çıkarıldı

Akın Atalay'ın önceki günkü ve dünkü son tweetleri şunlar olmuştu:

- Hiç kuşku yok, bitecek bu karanlık dönem. Teslim olmayacağız, başaracağız. Cumhuriyet'in 93. yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!

- Kabul etmiyorum, saygı duymuyorum, uymuyorum!

Vakıf seçimleri mahkemelik olmuştu

Cumhuriyet gazetesi son dönemde vakıf seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Eski Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Turizm Bakanı Alev Coşkun'un şikâyetiyle davalık olan vakıf seçimi için Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı devreye girmişti.

Cumhuriyet'in 4 Ekim tarihli başyazısında adları verilmeyen, ancak "bir eski bakan ile bir milletvekili" ifadesiyle işaret edilen eski Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ile CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın, siyasi iktidarla aynı amaçla gazeteye karşı hareket ettikleri savunulmuştu. Başyazıda, "Uzun yıllar bu gazetede yöneticilik ve yazarlık yapmış olan biri eski bakan, diğeri halen milletvekili, iki eski Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesinin, siyasi iktidarla aynı amaçta ve yolda birleşmelerini üzülerek izliyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 'birileri' olarak nitelediği bazı isimlerin Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinin usulsüz yapıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a şikâyette bulunduğunu Twitter'dan duyurmuştu. Akın Atalay, "Birileri, son çare olarak Beştepe'deki Saray'a gitmişler: 'Cumhuriyet'in bu yönetimin elinden alınması için son ümidimiz sizsiniz, ne olur, devreye girin ve Cumhuriyet'i bize verin' demişler" demişti.