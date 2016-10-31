MHP’den Cumhuriyet’e operasyona tepki: FETÖ operasyonlarını sulandırmak olur!

MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerine yönelik operasyona ilişkin, “FETÖ yapılanması ile uzun yıllardır mücadele ettiğini bildiğimiz isimlerin, FETÖ operasyonu adı altında gözaltına alınması, olsa olsa soruşturmaları sulandırmak olur” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, MHP'li Ok, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ok, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a yapılan saldırıyı kınayarak, saldırının kim tarafından yaparsa yapsın, nedeni ne olursa olsun, saldırıyı yapanlar önüne hangi sıfatları eklerlerse eklesinler bu, kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyerek, sözde ülkücü çetelerin saldırıyı gerçekleştirmesine üzüldüğünü ifade etti.

"Sulandırmak olur"

Cumhuriyet Gazetesinin bazı yazar ve yöneticilerine yönelik operasyona değinen Ok, “FETÖ terör örgütü yapılanması ile uzun yıllardır mücadele ettiğini bildiğimiz isimlerin, FETÖ operasyonu adı altında gözaltına alınması, olsa olsa FETÖ soruşturmalarını sulandırmak olur. Bu operasyonlar, sağduyu sahibi insanlarda olduğu gibi bizim de kafamızda soru işaretlerine neden olmuştur” diye konuştu. FETÖ ile mücadelede FETÖ'nün siyasi ayağına bakılması gerektiğini savunan Ok, şunları dedi:

“FETÖ ile mücadele edilecekse, bunun mutlaka siyasi bağlantısı hukuk önüne çıkarılmalı. Yoksa FETÖ ile mücadele edildiğine kimseyi inandıramazsınız. Gariban memurları içeri atarak FETÖ ile mücadele edilmez. Siyasi ayağı ile mücadele edilirse Türkiye rahatlar; hukuk, adalet ve demokrasi rayına oturur. Siyasi ayağı ile mücadele edildiğinde de AKP içerisinde çok iddialı konuşuyorum kabine oluşturacak kadar üye bulamazlar.”