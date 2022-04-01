Cumhuriyet yazarı: Tebliğciler sadece sokakta yer almıyor; ünlülerin, fenomenlerin, yükselen saray soytarılarının da arasındalar

Cumhuriyet yazarı Elçin Poyrazlar, içkili mekânlara giderek insanları "dine ve ahlâka" çağıran ve kendilerine 'tebliğciler' diyen gruba ilişkin olarak, "Sadece sokakta, okulda, işte ve günlük hayatın içinde yer almıyor tebliğciler… Popüler kültürde, ünlülerin, fenomenlerin, yükselen saray soytarılarının da arasındalar" dedi.

Poyrazlar, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"‘Fıs Fıs İsmail’ karakteriyle bilinen Süleyman Yağcı, kadınların dışarıda tayt giymesini iğrenç olarak niteledikten sonra öpüşme karşıtı görüşlerini rahatlıkla sunabilir örneğin.

‘Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez’ diyebilir. Ve de bu açıklamaları geniş destek görebilir.

Ya da şarkıcı Gülşen'in sahne kostümünü fazla açık bulan bir başka şarkıcı kadın ‘Kız annesi olduğu için buna karşı çıktığı’ argümanını getirebilir.

Normlar sadece onların inanç ve ahlak yapısında şekillenir, toplumun istisnasız buna uyma beklentisi dayatılır.

Tebliğci olmak için sarık, cübbeye girip dini vaazlara sarılmaya gerek yok.

Boş ruhaniliği, iki yüzlü ahlakı, çocuklar ve kadınlar için hapse dönüşmüş aile yapısını üst perdeden savunmak yeterli. Yeter ki hırsızları, yolsuzları, tecavüze uğrayan çocukları, sistematik olarak kıyılan kadınları, akut yoksulluğu, adaletsizliği ve en tepeden işlenen suçları görmeyelim. Sadece alkol, kadın bedeni ve öpüşme üstüne tebliğleri dinleyelim."

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