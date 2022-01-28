Işın Karaca'dan Gülşen açıklaması Bu ülkeye göre hareket etmelidir

Şarkıcı Işın Karaca, son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleri üzerinden eleştirilen Gülşen hakkında, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Işın Karaca, tatil yapmak için gittiği Uludağ'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karaca, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım iyi çalışmalar."

Işın Karaca, daha önce meslektaşıyla ilgili, "Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gülşen çok özel bir kız, besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim bunu? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını, bu kadarı fazla!" demişti.

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Gülşen, ne demişti?

Pek çok sanatçının da destek olduğu Gülşen'in sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdiği o açıklama ise şu şekildeydi:

"‘Bu kıyafet plajda giyilir ama sahnede giyilmez.’ ‘Bu kıyafeti sesi olmayan, şarkılarıyla gündeme gelemeyen giyer ama sanatkâr olan giymez.’ ‘Bu kıyafeti yabancılar giyer ama burası Türkiye.’ Giyemez.’ ‘Hadi giydi ama o dansı edemez.’ ‘Evliliği yolunda değilse, aldatılıyorsa, boşanıyorsa ve yeni bir erkek peşindeyse giyer ama her şeyi yolunda giden bir evliliği varsa giymez.’ ‘Şu ana kadar tamamdı ama bu sefer limiti aştı.’