Alkollü mekanlarda oturan gençlere dini uyarıda bulunan Tebliğcilere vatandaşlardan tepki

İstanbul Kadıköy'de kedilerine 'Tebliğciler' diyen bir grup, bir mekanda alkollü içki tüketen gençlerin yanına gelerek dini hatırlatma yapmak isteyince genç grubun tepkisiyle karşılaştı. “Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır” diyen Tebliğci kişiye gençler, "Bizim sizden hatırlatma gibi bir isteğimiz oldu mu? Şu an taciz ediyorsunuz bizi bu masada otururken” diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy'de alkollü içki tüketilen mekanlarda oturanlara gece boyunca dini uyarılarda bulunan 'Tebliğciler'e vatandaşlar tepki gösterdi. Gençlerin oturduğu bir masanın yanına yaklaşan üç kişi dini “hatırlatmalar” yapmak istediklerini belirterek “Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır” dedi.

"Şu an taciz ediyorsunuz bizi"

Bunun üzerine masada oturan gençler yanlarına gelen üç kişiye, "Bizim böyle bir isteğimiz oldu mu? Doktora gidiyoruz mesela muayene olmaya. Diyoruz ki benim bir rahatsızlığım var. Bizim sizden hatırlatma gibi bir isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz bizi bu masada otururken” diyerek tepki gösterdi.

“Yok taciz değil, selamlaşma"

Gençlerin gösterdiği tepki sonrası Tebliğciler, “Yok taciz değil, sıkıntı yok. Selamlaşma. Allah’a emanet olun” diyerek bölgeden uzaklaştı.

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