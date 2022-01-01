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"Tebliğciler", Taksim'de yılbaşını kutlayan vatandaşlara bildiri dağıttı

"Bizim kendi bayramımız bize yeter"

01 Ocak 2022 10:33

Taksim Meydanı'nda "Tebliğciler" olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda "Tebliğciler" olarak bilinen bir grup, yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşlara "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı bildirileri dağıttı.

Bildiri dağıtan Bilal Demir, "Çok kalabalık. Müslümanların böyle olmaması gerek. Bizim kendi bayramımız bize yeter. İslam alemi kan ağlarken oynamanın anlamı yok. Eğleneceğiz ama İslam çerçevesinde eğlenmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. 2 sene önce de buradaydık. Şu an genelde yabancılar var. Bu ebedi hayatta cennet var. Allah'ın dediği gibi yaşamak lazım" dedi.

Taksim Meydanıyılbaşı kutlamasıTebliğcilerbildiri dağıtan Tebliğciler

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