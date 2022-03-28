Oyuncu Süleyman Yağcı'dan tepki çeken sözler: "Metroda öpüşürsen ben devreye girerim"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan oyuncu Süleyman Yağcı, katıldığı bir programda insanların halka açık yerlerde öpüşmesine karşı olduğunu söyleyerek "Metroda öpüşürsen ben devreye girerim" ifadelerini kullandı.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında araya girmenin hakkı olduğunu savunan Yağcı'ya sunucular tepki gösterdi.

Yağcı şu ifadeleri kullandı:

"Lanet olsun. Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inklaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?"