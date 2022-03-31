Süleyman Yağcı, tepki çeken sözleri nedeniyle özür diledi: Niyetim kardeşçe yaşamak!

Tayt giyen kadınları hedef alan ve "Metroda öpüşürsen ben devreye girerim" sözleriyle tepki çeken Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, özür diledi.

Yağcı, sosyal medyada günlerce konuşulan ve tepki çeken sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.

Yağcı, "Kelimem maksadını aştı ve bunun için de kırdığım bütün kalplerden özür diliyorum. Niyetim kötü değil! Niyetim; kardeşçe, dostça, sevgi dolu bir hayat yaşamak" dedi.

Ne demişti?

Yağcı ilk olarak kadınların tayt giymemesi gerektiğini savunmuş, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım" demişti.

Yağcı, daha sonra katıldığı bir başa programda da "Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?" diye konuşmuştu.

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