'Fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı: Cilveli kadınlar görünce adamlar sapıtıyor; giyimini biraz doğru yapacaksın

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, kadınların tayt giymemesi gerektiğini savunurken, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç" dedi. Yağcı, "kadın eli tutmamış adamların, cilveli kadınlar görünce sapıttığını" iddia ederken, kadınların kıyafetine dikkat etmesi gerektiğini savundu.

Esra Sönmezler'in Pembe Pijama isimli programına konuk olan Süleyman Yağcı, "Kadınla tayt giymesin" dedi.

Telefonla canlı yayına katılan bir kadının "Kocam tayt giyince bana karışıyor" sözleri sonrası ikili konuyla ilgili konuşmaya başladı.

Süleyman Yağcı, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını söylerken, Esra Sönmezer bunun doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.

"Kadınlar tayt giymesin" diyen Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım" dedi.

Yağcı, "Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diye konuştu.

Yağcı’nın bu sözleri üzerine Esra Sönmezer, "Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?" diyerek karşılık verdi.