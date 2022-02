Cumhuriyet gazetesinden bir isim daha istifa etti: "Bu durumun sorumluları Işık Kansu ve Mustafa Balbay 'mış' gibi yapmaya devam etsinler"

Cumhuriyet Pazar sorumlusu Hilal Köse de Cumhuriyet gazetesinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Daha önce işten atılan Köse Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yıllık Cumhuriyet gazetesi maceram benim de bitti. Önce atıldım, sonra ayrılmaya zorlandım giden onlarca arkadaşım gibi. Hiçbirimiz istemedik, yaşatmak istediğimiz miras her an aklımızda ama bazen gitmekten başka yol yoktur. Mış gibi yapamazdık, o mirasa ihanet edemezdik...Bu durumun sorumluları Işık Kansu ve Mustafa Balbay mış gibi yapmaya devam etsinler. Cumhuriyet'in utanç sayfalarında yerlerini aldılar. Üzüntümüzle dalga geçenler var ki en zavallı grup. Velhasıl her şey geçer, dostluk kalır. İyi ki yolumuz buluşmuş gerçek Cumhuriyetçilerle" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet çalışanları bir açıklama yapmış ve yönetime çağrıda bulunmuşlardı. Alev Coşkun'dan Aykut Küçükkaya'nın yeniden göreve getirilmesi yönünde bir açıklama gelmeyince Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı İşleri editörü Cafer Kurt, muhabir Hazal Ocak, yazar Mustafa Kemal Erdemol ayrıldıklarını duyurmuştu. 18 Aralık tarihinde istifalara yenileri eklenmiş ve portal sorumlu haber müdürü Ozan Alper Yurtoğlu, Görsel Yönetmen Münevver Oskay ve editör Bilal Çelik gazeteden ayrıldıklarını açıklamıştı. Ardından Haber Merkezi Müdürü Murat Hantaş, Yazı İşleri Politika Editörü Alper İzbul, Gece Yazı İşleri Müdürü Ayça Demir ve birinci sayfa editörü Murat Ataş da gazeteye veda etmişti.

