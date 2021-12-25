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Medya

Zafer Arapkirli, Cumhuriyet'teki yazılarına ara verdi

25 Aralık 2021 22:15

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya ile yolların ayrılmasının ardından gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Zafer Arapkirli, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarına ara verdiğini duyurdu.

Twitter hesabından "BU CUMHURİYET BİZİM Cumhuriyet Gazetesi'ne buruk veda..." notuyla bir açıklama yapan Arapkirli, Alev Coşkun'a çağrıda bulundu. Arapkirli, "Vakit daha fa geç olmadan, lütfen bu çizgi ve tavrınızı gözden geçirerek, Cumhuriyet'in kurumsal ilkelerine yeni fabrika ayarlarına dönebilmesi için son bir adım atınız. Bu gazeteyi 'bu gazete' yapan emekçilerin topluca geri dönüşünü sağlamak amacı ile 'editoryal kesimin editoryal bağımsızlığına saygı gösterecek' bir vole yapınız" ifadelerini kullandı.

Arapkirli'nin açıklaması şöyle:

Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet çalışanları bir açıklama yapmış ve yönetime çağrıda bulunmuşlardı. Alev Coşkun'dan Aykut Küçükkaya'nın yeniden göreve getirilmesi yönünde bir açıklama gelmeyince Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı İşleri editörü Cafer Kurt, muhabir Hazal Ocak, yazar Mustafa Kemal Erdemol ayrıldıklarını duyurmuştu. 18 Aralık tarihinde istifalara yenileri eklenmiş ve portal sorumlu haber müdürü Ozan Alper Yurtoğlu, Görsel Yönetmen Münevver Oskay ve editör Bilal Çelik gazeteden ayrıldıklarını açıklamıştı. Ardından Haber Merkezi Müdürü Murat Hantaş, Yazı İşleri Politika Editörü Alper İzbul, Gece Yazı İşleri Müdürü Ayça Demir ve birinci sayfa editörü Murat Ataş da gazeteye veda etmişti.

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Zafer ArapkirliCumhuriyetCumhuriyet gazeteciAlev Coşkun
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