Zafer Arapkirli, Cumhuriyet'teki yazılarına ara verdi

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya ile yolların ayrılmasının ardından gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Zafer Arapkirli, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarına ara verdiğini duyurdu.
Twitter hesabından "BU CUMHURİYET BİZİM Cumhuriyet Gazetesi'ne buruk veda..." notuyla bir açıklama yapan Arapkirli, Alev Coşkun'a çağrıda bulundu. Arapkirli, "Vakit daha fa geç olmadan, lütfen bu çizgi ve tavrınızı gözden geçirerek, Cumhuriyet'in kurumsal ilkelerine yeni fabrika ayarlarına dönebilmesi için son bir adım atınız. Bu gazeteyi 'bu gazete' yapan emekçilerin topluca geri dönüşünü sağlamak amacı ile 'editoryal kesimin editoryal bağımsızlığına saygı gösterecek' bir vole yapınız" ifadelerini kullandı.
Arapkirli'nin açıklaması şöyle: